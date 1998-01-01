Новости Горячие новости В крымском санатории «Ялта» произошел крупный пожар/ AZUR air начнет летать из Новосибирска в Стамбул/ Министр курортов и туризма Краснодарского края покинула пост

В крымском санатории «Ялта» произошел крупный пожар Специальная комиссия командования Черноморского флота направлена к месту пожара военного санатория в Ялте, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в среду. "После завершения работы комиссии по установлению обстоятельств возгорания специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России незамедлительно приступят к полному восстановлению военного санатория для гарантированного обеспечения его готовности к новому курортному сезону", — отмечается в сообщении. По данным военных, все отдыхающие военного санатория расселяются на свободных фондах ближайших санаторно-курортных учреждений военного ведомства в Крыму. Ранее в МЧС России сообщили, что пожар в санатории на площади 1000 кв. м начался в среду утром. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. В Южном военном округе уточнили, что около 07:00 на территории ФГБУ "Военный санаторий "Ялта" произошло возгорание технического этажа лечебного корпуса. Около 400 человек покинули здание самостоятельно, никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 1200 кв. метров к 08:17, открытое горение ликвидировали в 08:40. По предварительным данным Южного военного округа, причиной пожара на техническом этаже лечебного корпуса стало короткое замыкание электропроводки. Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря. AZUR air начнет летать из Новосибирска в Стамбул Авиакомпания AZUR air с 29 октября начнет летать из Новосибирска в Стамбул два раза в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. "Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing-757-200 на всю глубину осенне-зимнего расписания", — говорится в сообщении. В настоящее время из новосибирского аэропорта "Толмачево" нет прямых рейсов в Стамбул. По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour. Министр курортов и туризма Краснодарского края Светлана Балаева покинула пост Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева ушла в отставку, кто займет ее пост, пока неизвестно, - сообщает «Интерфакс». «Да, я покинула свой пост. У меня вчера был последний рабочий день в министерстве туризма и курортов. Распоряжение о новом назначении еще не подписано», — сообщила в среду г-жа Балаева агентству. Светлана Балаева работала в Минкурортов и туризма Кубани с марта 2018 года, сначала занимала должность первого замминистра. С 8 февраля 2019 года распоряжением губернатора была назначена главой министерства. /TOURBUS.RU

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