|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
08 октября
Горячие новости
В крымском санатории «Ялта» произошел крупный пожар/ AZUR air начнет летать из Новосибирска в Стамбул/ Министр курортов и туризма Краснодарского края покинула пост
В крымском санатории «Ялта» произошел крупный пожар
Специальная комиссия командования Черноморского флота направлена к месту пожара военного санатория в Ялте, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в среду.
"После завершения работы комиссии по установлению обстоятельств возгорания специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России незамедлительно приступят к полному восстановлению военного санатория для гарантированного обеспечения его готовности к новому курортному сезону", — отмечается в сообщении.
По данным военных, все отдыхающие военного санатория расселяются на свободных фондах ближайших санаторно-курортных учреждений военного ведомства в Крыму.
Ранее в МЧС России сообщили, что пожар в санатории на площади 1000 кв. м начался в среду утром. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. В Южном военном округе уточнили, что около 07:00 на территории ФГБУ "Военный санаторий "Ялта" произошло возгорание технического этажа лечебного корпуса. Около 400 человек покинули здание самостоятельно, никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 1200 кв. метров к 08:17, открытое горение ликвидировали в 08:40.
По предварительным данным Южного военного округа, причиной пожара на техническом этаже лечебного корпуса стало короткое замыкание электропроводки.
Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря.
AZUR air начнет летать из Новосибирска в Стамбул
Авиакомпания AZUR air с 29 октября начнет летать из Новосибирска в Стамбул два раза в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. "Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing-757-200 на всю глубину осенне-зимнего расписания", — говорится в сообщении.
В настоящее время из новосибирского аэропорта "Толмачево" нет прямых рейсов в Стамбул.
По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России.
Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.
Министр курортов и туризма Краснодарского края Светлана Балаева покинула пост
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева ушла в отставку, кто займет ее пост, пока неизвестно, - сообщает «Интерфакс».
«Да, я покинула свой пост. У меня вчера был последний рабочий день в министерстве туризма и курортов. Распоряжение о новом назначении еще не подписано», — сообщила в среду г-жа Балаева агентству.
Светлана Балаева работала в Минкурортов и туризма Кубани с марта 2018 года, сначала занимала должность первого замминистра. С 8 февраля 2019 года распоряжением губернатора была назначена главой министерства.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72