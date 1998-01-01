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Израиль будет выходить из карантина и восстанавливать туризм в семь этапов

Процесс возобновления нормальной жизни в ближневосточной стране продлится, как минимум, до начала 2021 года

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом на этой неделе представил cемиэтапный план выхода страны из общенационального карантина. Переход между этапами должен будет занять определенное время и будет зависеть от достигнутых результатов по снижению уровня заболеваемости, - рассказали нашему порталу в департаменте Министерства турима Израиля в РФ и СНГ.

Подробные параметры будут озвучены через неделю, но уже сейчас известны многие подробности.

План выхода:

- Возобновление работы детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями.

- При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба 1-4 классов школ и будет разрешена работа продовольственных и непродовольственных магазинов.

- Открытие государственных организаций и частных предприятий, работающих с посетителями, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом.

- Возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.

- Аэропорт Бен-Гурион начнет работать без ограничений. Ресторанам и кафе будет разрешено принимать гостей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.

- Школьники 5-8 классов смогут вернуться к учебе.

- Возвращение в школы учащихся 9-12 классов.

На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца.

«Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки.

Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма», - сообщил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль.

Как также рассказали нашему порталу в Департаменте Министерства туризма, Израиль остается временно закрытым для туристов из-за пандемии, однако новые технологии, над которыми упорно трудятся ученые, позволят в короткие сроки обнаруживать угрозу безопасности здоровья граждан, своевременно реагировать на нее и сделать еще один шаг к открытию границ.

Одной из недавних разработок, заслуживающих внимания, является многоразовая противовирусная маска для лица SonoMask. Она покрыта наночастицами оксида цинка, которые, по уверению разработчиков, уничтожают бактерии, грибки и вирусы и снижает опасность инфицирования и передачи заболевания, нейтрализуя 99,34% вирусов.

Разрабатывает новинку израильский производитель тканей - компания Sonovia. По результатам испытаний было доказано, что маска способна нейтрализовать следы SARS-COV-2 в течение 30 минут после контакта с тканью, при этом сохраняя защитные свойства на протяжении 55 циклов стирки.

Также Израиль станет первой страной в мире, которая получит быстрые тесты на коронавирус, результаты которых будут доступны через 23 минуты. Эти наборы для тестов подготовлены американской компанией Visby Medical, и сначала они должны будут пройти испытания в Институте биологических исследований, а затем лицензирование в Министерстве здравоохранения Израиля.

«Благодаря таким выдающимся разработкам люди смогут чувствовать себя защищенно и в полной безопасности. Израиль и прежде делал ставки на технологии, и сейчас продолжает удивлять мир своими прорывными решениями» - отмечает Владимир Шкляр.

/TOURBUS.RU