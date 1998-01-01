В этом году в столице не открылось ни одной новой гостиницы

До конца года в центре Москвы все же может открыться Hampton by Hilton на 147 номеров

Как говорится в только что опубликованном отчете компании Cushman & Wakefield. "Кризис, затронувший работу гостиничного сектора, заставил перенести все запланированные открытия новых объектов в Москве как минимум на осень 2020 года. Чистый прирост предложения современного качества за восемь месяцев 2020 года составил ноль номеров".

По данным аналитиков, сейчас в Москве насчитывается около 57,6 тыс. гостиничных номеров (без учета хостелов и апартаментов), из них 20,2 тыс. — «современного качества». Все они простаивали в месяцы карантинных ограничений. В июне строгие ограничения были сняты, и в июле-августе произошло частичное восстановление спроса на гостиничные услуги — преимущественно за счет внутреннего туризма.

Однако эксперты пока не могут сказать, сохранится ли активность на рынке после окончания сезона отпусков. Для этого необходимо, чтобы гостиницы были востребованы бизнес-клиентурой, а проведение крупных мероприятий все еще под запретом. Кроме того, специалисты сообщают о начале второй волны коронавируса в столице, - отмечают авторы исследования.

Между тем, один отель, который строится уже в течение трех лет, все же имеет шанс открыться в этом году - гостиничный комплекс под управлением американского оператора Hilton Hotels & Resorts в центре Москвы готовится к вводу в эксплуатацию, сообщили cегодня в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Инспекторы проводят итоговую проверку, которая завершится в конце октября. После устранения выявленных замечаний гостиницу введут в эксплуатацию", — заявил глава ведомства Олег Антосенко.

"К проверкам гостиницы на улице Рогожский вал привлекались специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ.

По поручению Сергея Собянина Комитет также усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса", — отметил Олег Антосенко.

Сообщается, что гостиница по адресу: Рогожский вал, вл. 12 возводится за счет инвестора. Строительство гостиницы началось в 2017 году. Застройщик — ООО "Спектрстрой".

13-этажный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. метров будет включать гостиницу на 147 номеров и 27 апартаментов. Первый этаж займут кафе и магазины.

В трехэтажной подземной части запланировано открыть сетевой супермаркет, спортивно-оздоровительный центр и паркинг на 78 машин.

/TOURBUS.RU