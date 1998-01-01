Turizmdatabank сообщил уточненный рейтинг ведущих российских туроператоров по Турции

На минувшей неделе агентство «Интерфакс» опубликовало результаты исследования турецкой аналитической компании Turizmdatabank с рейтингом туроператоров по Анталье. Согласно результатам, в рейтинг международных туроператоров, которые привезли в Анталью больше всего туристов за 9 месяцев 2020 года, вошли группа ANEX ( ANEX Tour + «Интурист), чья доля на рынке пакетных туров в Анталье составила 15,8%. На втором месте оказалась группа TUI c долей 14,7%, на третьем – OTI Holding (Coral Travel и Sunmar), у PEGAS Touristik 4 место с 9,7%, на пятом – местный туроператор MPI TURKEY с 8,1%.

При этом, Ассоциация туроператоров России сегодня отмечает, что этот анализ отражает только общее число туристов, привезенных туристическими холдингами из нескольких стран не только из России – не только из РФ, но и из Украины, Белоруссии, Казахстана и Германии, причем за все прошедшие 9 месяцев, включая зимний период до пандемии.

Сейчас же ассоциацией была получена в Turizmdatabank информация о том, как распределяются доли туроператоров на рынке пакетных туров в провинции Анталья по объемам продаж именно на российском рынке и по итогам периода 1 августа – 1 октября 2020 года.

Согласно представленным турецкими аналитиками данным, актуальный рейтинг российских туроператоров, исходя из их российских объемов после возобновления авиасообщения с Турцией, выглядит следующим образом (в порядке убывания размера доли):

ANEX Tour

Coral Travel / Sunmar

PEGAS Tourıstık

TUI Россия

«Библио-Глобус»

«Интурист»

TEZ Tour

Как отмечается, в итоге выделяются две группы лидеров по отправке туристов из России.

Так, у лидера, ANEX Tour (без учета «Интуриста»), доля рынка пакетных туров составит немногим более 21%, совсем немного отстает Coral Travel/ Sunmar– доли этих двух лидеров близки по значениям. Можно сказать, что каждый из этих туроператоров привез около 1/5 всех российских «пакетных» туристов в Анталью начиная с августа.

Если же считать ANEX Tour вместе с входящим в эту группу «Интуристом», доля ANEX Group превысит и четверть всех проданных в России туров в Анталью.

Во второй группе – туроператоры с похожими долями рынка (диапазон – 1/6 – 1/7 всех привезенных туристов). Это PEGAS Touristik, "TUI Россия" и «Библио-Глобус». «Интурист» и TEZ Tour вместе заняли около 1/10 рынка российских пакетных туров в Анталью в период с 1 августа до 1 октября.

По сравнению с 2019 годом, отмечают аналитики, заметно усиление позиций ANEXTour, уверенные позиции Coral Travel/Sunmar, а также существенный прирост объемов и доли "TUI Россия".

Окончательный же рейтинг российских туроператоров по их долям на рынке пакетных туров Антальи за весь 2020 год, говорят в Turizmdatabank, можно будет составить только в начале 2021 года – ведь сезон в Турции будет на этот раз особенно длинным.

Отметим также, что, по данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России в Анталью прибыли 517 040 туристов, что составляет 51% от общего количества иностранцев, приехавших на курорты этой турецкой провинции в первом осеннем месяце. Этот показатель отражает прирост на 53,7% по сравнению с августом 2020 года.

Всего за 9 месяцев 2020 года в Анталью в общей сложности из 163 стран прибыли 2 576 537 туристов. Это на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия по итогам 9 месяцев 2020 года в Анталье тоже на первом месте (41,4% от всего турпотока, 1 000 831 турист). Однако это на 79% меньше, чем за это же время в прошлом году (сказывается полная потеря марта – июля). В итоге Анталья не досчиталась за три квартала 3, 75 млн туристов из РФ.

/TOURBUS.RU