Cловения смягчила правила въезда для россиян

Теперь для въезда в Словению гражданам РФ достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест

Власти Словении ввели новые условия по въезду в страну. - сообщает АТОР. С октября лица, прибывающие в Словению из стран, внесенных в «красный» или «оранжевый» список, при предъявлении на границе отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов, не обязаны соблюдать самоизоляцию.

Согласно ранжированию компетентных служб Словении, на текущую дату Россия находится в «красном» списке стран.

При пересечении границы будут признаны отрицательные результаты тестов на коронавирус на английском языке, выданные сертифицированными институтами микробиологии и иммунологии стран ЕС и третьих стран (то есть и РФ).

Кроме того, без самоизоляции и теста на коронавирус граждане из стран «красного» списка могут въехать в Словению в 14 случаях-исключениях, среди которых трудовая миграция, международные перевозки, транзит, образовательные или служебные цели, срочные деловые или личные дела, контакт с близкими членами семьи и др.

На сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении опубликованы медицинские учреждения РФ, результатам тестирования которых на COVID-19 словенская сторона доверяет.

Сейчас в этом списке почти 180 лабораторий и медцентров в регионах России, в том числе, 32 пункта в Москве.

Как напоминает АТОР, в настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Словенией нет. В «доковидную» эпоху по маршруту Москва–Любляна летал «Аэрофлот». По данным системы онлайн-бронирования перевозчика, рейсы в Любляну стоят в расписании только с 28 марта 2021 года. Стоимость авиабилета начинается от 9,5 тыс. руб.

Сейчас добраться до Словении из России можно лишь с двумя пересадками (Стамбул и Париж). Билет обойдется в сумму от 25 тыс.руб.

Отметим, что, по информации СМИ, в конце минувшего месяца пресс-секретарь правительства страны Бояна Беович заявила, что речь идет о второй волне эпидемии, которая произошла в Словении быстрее, чем ожидалось. По ее словам, речь идет о локальных заражениях, которые являются следствием более высокой частоты общения людей в закрытых помещениях, чем в прошлые летние месяцы.

Ранее в сентябре правительство страны объявило, что из-за растущего числа госпитализированных планируется трансформация больниц и открытие еще одной четвертой больницы для борьбы с коронавирусом.

/TOURBUS.RU