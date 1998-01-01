|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 октября
Горячие новости
Детский билет в Аэроэкспрессе теперь стоит один рубль/ Президенты РФ и Беларуси обсудили открытие границы/ Nordwind полетит из Калининграда в Стамбул
Детский билет в Аэроэкспрессе теперь стоит один рубль
Стоимость проезда для детей до 14 лет в Аэроэкспрессе с 7 октября по 8 ноября составит 1 рубль, сообщает пресс-служба компании.
Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов.
Для безопасности пассажиров в салонах трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь.
Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов. В 2019 году поезда компании перевезли более 12 млн человек.
Президенты РФ и Белоруссии обсудили открытие границы
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась тема открытия границы между двумя странами.
"Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", — сообщило в среду госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. "В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", — говорится в сообщении агентства.
Nordwind полетит из Калининграда в Стамбул
Авиакомпания Nordwind получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Калининграда в Стамбул (Турция), сообщили в АО "Аэропорт "Храброво". "Допуск авиакомпании на полеты в Турцию из Калининграда разрешен соответствующим приказом Росавиации. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю", — рассказали в компании.
В настоящее время из Калининграда в Турцию чартерные рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur Air. Храброво стал принимать международные рейсы с 24 августа.
Храброво входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.
По итогам 2019 года Храброво увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72