Новости Горячие новости Детский билет в Аэроэкспрессе теперь стоит один рубль/ Президенты РФ и Беларуси обсудили открытие границы/ Nordwind полетит из Калининграда в Стамбул

Детский билет в Аэроэкспрессе теперь стоит один рубль Стоимость проезда для детей до 14 лет в Аэроэкспрессе с 7 октября по 8 ноября составит 1 рубль, сообщает пресс-служба компании. Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов. Для безопасности пассажиров в салонах трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь. Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов. В 2019 году поезда компании перевезли более 12 млн человек. Президенты РФ и Белоруссии обсудили открытие границы Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась тема открытия границы между двумя странами. "Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", — сообщило в среду госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. "В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", — говорится в сообщении агентства. Nordwind полетит из Калининграда в Стамбул Авиакомпания Nordwind получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Калининграда в Стамбул (Турция), сообщили в АО "Аэропорт "Храброво". "Допуск авиакомпании на полеты в Турцию из Калининграда разрешен соответствующим приказом Росавиации. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю", — рассказали в компании. В настоящее время из Калининграда в Турцию чартерные рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur Air. Храброво стал принимать международные рейсы с 24 августа. Храброво входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. По итогам 2019 года Храброво увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка