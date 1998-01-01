На Ставрополье ввели двухнедельный карантин для приезжающих из других регионов

Новое требование пока что не касается отдыхающих в Кавминводах, но все же может вызвать отток туристов

Требование о 14-дневной самоизоляции для въезжающих в Ставропольский край из других регионов РФ не касаются туристов, прибывающих в Кавминводы на отдых и лечение, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как напомнили в ведомстве, власти Ставропольского края с 5 октября ввели требование о необходимости самоизоляции на 14 дней на дому для граждан, прибывших в регион из субъектов РФ, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Также на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим и режим социальной дистанции.

По информации «Интерфакса», режим всеобщей самоизоляции, введенный в крае в конце марта, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 15 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Ставропольском крае коронавирусом с начала эпидемии были заражены почти 17 тыс. человек, из них выздоровели более 12 тыс. пациентов. Умерли 334 жителя края.

«Несмотря на то, что фактически оздоровительный отдых в регионе возможен, туроператоры не исключают, что многие туристы в этом году от него все же воздержатся. Туристы сейчас предпочитают ехать туда, где «нет сложностей», — сообщили между тем сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там напомнили, что туротрасль региона с начала года пострадала больше, чем, например, в Краснодарском крае, так как в санатории едет возрастная аудитории, столкнувшаяся с необходимостью получать справки о коронавирусе. Многие из санаторно-курортных учреждений не открылись 1 июня из-за требований Роспотребнадзора.

Кроме того, после снятия режима самоизоляции в регионе повысили цены, что также привело к снижению продаж, отметили в АТОР.

«Ставропольский край уже потерял в этом году около 45% туристов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока в регионе может составить не менее 50%», — подчеркнули в АТОР.

Отдых и лечение в здравницах городов-курортов Ставропольского края поможет восстановить здоровье после долгого режима самоизоляции, сообщили между тем сегодня "Интерфаксу" в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"На сегодняшний день курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к приему туристов. Жители и гости курортного региона любого возраста могут набраться сил, энергии и здоровья после самоизоляции. Круглогодично санатории городов-курортов региона обеспечивают все условия для отдыха и оздоровления, в том числе благодаря бальнеологическим ресурсам", — рассказал представитель министерства.

В министерстве подчеркнули, что повышения цен на услуги отдыха и оздоровления в крае не произошло.

На сегодня санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 здравницы, большинство из них находятся в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.

/TOURBUS.RU