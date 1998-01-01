В «эпоху коронавируса» туристы стремятся уединиться на природе

В конце сентября в Республике Карелия состоялся воркшоп «Экологические маршруты: формирование потребительского пути 2.0», организованный туроператором «СканТур» и петербургским Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга и Минэкономразвития России.

Главной особенностью двухдневного воркшопа, в котором приняли участие несколько десятков представителей тревел-бизнеса, стал «антитеоретический» подход: в рамках тура в Карелию специалисты смогли лично убедиться в перспективности развития экотуризма. Формат, соединивший лучшие элементы конференции и воркшопа, одновременно позволил получить и персональный опыт в составе туристской группы, которая последовательно двигалась по экологическому маршруту.

Но и теория забыта не была: Оюна Харитонова, руководитель проекта из Агентства стратегических инициатив (АСИ), детально рассказала об экотуризме как о векторе развития экономики, а также о его плюсах как для тревел-сферы в целом, так и каждого отдельного путешественника.

Цифры, приведенные ею, оказались вполне убедительны. По ее словам, количество посетителей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в США достигает 318 млн человек в год, а в Австралии – 60 млн в то время, как их территория в разы меньше, чем у России, где число посетителей ООПТ не превышает 9 млн человек. Соответственны и доходы. «В Канаде налоговые отчисления от экотуристической деятельности достигают $1,7 млрд в год, что в 5 раз превышает расходы на охрану природы, - сообщила эксперт. – А гигантский морской дьявол в качестве объекта дайвинга приносит 24 странам Тихоокеанского бассейна $213 млн – он гораздо более ценен как объект показа, чем как потребительский ресурс».

Увы, но Россия в этом плане далека от лидеров, поскольку в США, к примеру, доходы от посетителей ООПТ в год достигают уровня в $20,2 млрд, тогда как в РФ составляют лишь $17,7 млн – в 1213 раз меньше.

В свою очередь, Роман Золин, управляющий партнер Service Design Agency по России и СНГ, эксперт в сфере маркетинга территории, представил участникам воркшопа аналитику ожиданий и поведения туристов на туристических объектах. «Трендовая сейчас вещь – прогнозировать и проектировать поведение потребителей. – резюмировал он. - Они к этому готовы и хотят, чтобы за них думали».

А Алексей Дурягин, победитель регионального финала номинации «Спортивные события» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, поделился удачным кейсом организации Международного фестиваля ecoFest Ruskeala - спортивного мероприятия, ежегодного проводимого в горном парке «Рускеала».

Что касается «полевой» части воркшопа, она выглядела как увлекательное путешествие по туристическим экоточкам. В частности, в первый день туристы посетили остров Койонсаари и форелевое хозяйство «Акуловка», а затем отправились в Сортавалу.

А во второй представители турбизнеса Петербурга поехали на берега Кирьявалахти и к Ладожским шхерам, увидели «Чертову гору» Хийденвуори, прошлись по экотропам у водопадов Ахвенкоски и оценили привлекательность одного из главнейших туристических объектов региона, горного парка «Рускеала».

«Великолепный тур и шанс увидеть труднопосещаемые места, а также встретиться с людьми, несущими новые идеи в турбизнес», - так оценила поездку представитель ООО «Прогулки по Петербургу». А ее коллега из туристического агентства «Элит» добавила, что «поездка оставила массу приятных впечатлений, а отлично организованный воркшоп оказался очень познавательным».

При этом участники поездки и воркшопа выразили уверенность в том, что экологический туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития, особенно актуальный в связи с событиями последних месяцев и стремлением многих клиентов к обособленности на природе.

/TOURBUS.RU





