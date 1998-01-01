Премьер-министр утвердил список стран, граждане которых смогут получить российскую электронную визу

Граждане 52 стран смогут с начала следующего года путешествовать по всей стране в течение 16 дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу, сообщает пресс-служба правительства.

"С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень государств, граждане которых смогут её оформить, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны", — говорится в сообщении.

В перечень стран вошли все государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. "В перечень не включён Катар, так как с 23 февраля 2020 года между нашими странами действует безвизовый режим", — отметили в пресс-службе. Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такой визе только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях и при этом не могли покидать пределы этих регионов. "Теперь электронная виза распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней", — говорится в сообщении. Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

Напомним, что законопроект о введении с 1 января 2021 года электронных виз для иностранных туристов на всей территории России был одобрен правительством РФ весной. Согласно законопроекту, электронная виза – это отдельная категория виз наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в Российской Федерации до 16 суток. Это в два раза больше, чем можно находиться в России по электронной визе сейчас.

"Заявление о выдаче единой электронной визы подаеся иностранным гражданином не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию", — следует из документа.

Виза выдается иностранцам, въезжающим в Россию "с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях", отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Как заявили ранее в АТОР, «В законопроекте указано, что единая электронная виза оформляется гражданам иностранных государств, «перечень которых определяется Правительством Российской Федерации». По всей видимости первоначальный перечень будет ориентирован на «санкт-петербургский» вариант списка из 53 стран. Сначала правительством будет определен список из ограниченного числа пунктов пропуска, через которые иностранные граждане смогут въехать по электронной визе.

Единую электронную визу будут выдавать по заявлению от иностранного гражданина, заполненному на «специализированном сайте в сети Интернет». Здесь, так как прямо не упомянут сайт МИД, усматривается место для проекта «маркетплейса туристических услуг», о котором Минэкономразвития, Ростуризм и мэрия Москвы упоминали в различных презентациях и интервью в 2019 году.

Важно, что в самом законопроекте установлен и срок оформления электронной визы».

/TOURBUS.RU