Эксперты: С учетом доработки деталей программа кэшбека теперь будет гораздо востребованнее

На состоявшейся в Петербурге 6 октября онлайн-встрече глава Ростуризма Зарина Догузова подтвердила: основными задачами нового этапа программы кэшбека являются, с одной стороны, антикризисная поддержка сфер туризма и гостеприимства, а с другой – повышение доступности отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

«В рамках первого этапа мы увидели рост числа бронирований по некоторым направлениям в 2-3 раза, - констатировала она. – И это несмотря на то, что его сопровождал целый ряд ограничений. Мы внимательно проанализировали его результаты, много советовались с бизнесом, и на втором этапе внесли целый ряд очень существенных изменений, которые помогут воспользоваться программой гораздо большему количеству компаний и граждан». К примеру, практика показала, что чаше всего люди стремились купить туры стоимостью от 50 до 60 тыс. рублей для того, чтобы получить больший кэшбек. А значит, необходимо было предпринять и «правку» программы.

Она отметила, что принципиально важно было снизить число дней поездки, поскольку короткие туры пользуются все большей популярностью как в мире, так и в России. А гораздо более длинное «окно продаж», более полутора месяцев, позволят избежать спешки и взвешенно подходить к выбору поездки. «Существенные изменения ждут и сайт программы: он станет гораздо более удобным, привлекательным и технологичным как для участников акции, так и для покупателей», - заявила г-жа Догузова.

При этом она особо отметила: данную меру поддержки предполагается сделать системной и распространить на будущее, превратив в регулярный инструмент поддержки отрасли.

«Первый этап программы для Петербурга показал очень хорошие результаты – рассчитывать на большее было трудно, - заявил председатель петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. – Мы успели войти в то окно возможностей, которое было предоставлено – и выиграли: поддержка пришла как раз тогда, когда это было нужно».

По его оценке, акция действительно оказалась универсальной и полезной как бизнесу, так и конечным туристам. «Кроме того, ее безусловный плюс состоит в широкой информационной поддержке, благодаря которой популяризируется отдых внутри страны и демонстрируется богатство ее туристических возможностей, - считает он. – Мы разнообразим свои предложения - и они попадают в точку».

По его оценке, сегодня Северная столица идеально подходит как для полноценного отпуска, так и для сити-брейков. «Этому способствует реализация проекта «Новая туристская и культурная география Петербурга», который позволяет в полной мере раскрыть туристский потенциал города, - полагает он. – С нетерпением ждем начала второго этапа программы».

Как считает вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, первый этап программы дал главное – повышение интереса к внутреннему туризму. «Сейчас самое время провести второй этап программы кэшбека – это реально сможет поддержать индустрию гостеприимства в «низкий» сезон, - говорит он. – Это абсолютно правильная инициатива, которая абсолютно своевременна и необходима».

В свою очередь, представитель Северо-Западного регионального отделения РСТ и глава компании «Арт-тревел» Мария Ушакова отметила, что именно возможность получения кэшбека стала одной из причин интереса к программе.

«Да, первый этап оказался не без изъянов, поскольку и короткое окно продаж, и малое время на подготовку, и срок тура от 4 ночей не позволили всем желающим воспользоваться акцией, - говорит она. – Но сейчас, с учетом доработки деталей программы, она будет гораздо востребованнее».

По ее мнению, для Петербурга, к примеру, очень важно снижение минимума продолжительности тура и снятие ограничений по размеру затрат. «Кроме того, крайне важен тот факт, что возврат получает сам турист: это позволило туроператорам предлагать ему дополнительные опции и делать пакет максимально емким», – подчеркнула она.

А самое главное – впервые за много лет государство оказало отрасли существенную помощь, которая действительно помогает ей преодолеть кризис.

/TOURBUS.RU