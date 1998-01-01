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06 октября
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"Победа" увеличила допустимый размер багажа/ Norwegian Cruise Line продлевает приостановку круизов до конца ноября/ Гендиректор турфирмы "Амазония Тревел" приговорена к пяти годам колонии
"Победа" увеличила допустимый размер багажа
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", увеличила допустимый размер багажа до 32 кг, сообщает перевозчик на своей странице в "ВКонтакте".
"По многочисленным просьбам наших клиентов мы расширили возможности сервиса по провозу багажа: теперь можно оформить перевозку 1 места багажа весом 32 кг. Ранее был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг", — говорится в сообщении.
Отмечается, что услуга провоза багажа доступна при бронировании билета на сайте авиакомпании, в приложении, а также в колл-центре и аэропорту.
Стоит отметить, что в базовые тарифы "Победы" включена только ручная кладь.
Norwegian Cruise Line продлевает приостановку круизов до конца ноября
Круизный оператор Norwegian Cruise Line сообщил о продлении приостановки круизных рейсов до конца ноября. Решение затрагивает три бренда Norwegian: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises.
В сообщении компании говорится, что она продолжит сотрудничать с правительствами, властями в сфере здравоохранения и собственными экспертами, чтобы обеспечить безопасность гостей и экипажей.
Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами и планировал расширить флот еще на девять судов к 2027 году.
Гендиректор турфирмы "Амазония Тревел" приговорена к пяти годам колонии
Суд в Ижевске вынес приговор генеральному директору туристической компании "Амазония Тревел", обвиняемой в мошенничестве, сообщила прокуратура Удмуртии в понедельник.
Как говорится в сообщении, в 2016 — 2018 годах подсудимая присвоила деньги 19 своих клиентов. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.
Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
"Причиненный клиентам фирмы ущерб возмещен частично в ходе расследования", — сообщает также прокуратура.
/TOURBUS.RU
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