Зарина Догузова: “Мы просим при планировании поездок обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию”

В ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции глава Ростуризма рассказала о мерах безопасности при турпоездках на фоне «второй волны» коронавируса

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян обращать внимание на эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе при планировании поездок в рамках программы туристического кешбэка.

"Мы просим граждан при планировании поездок обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию и соблюдать меры предосторожности. В том, что касается выбора тех или иных регионов, есть сайт стопкоронавирус.рф, где можно увидеть, какая динамика. И в соответствии с этим принимать решение, отправляться в поездку или нет", — сказала она журналистам в ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции, - сообщил «Интерфакс».

Г-жа Догузова добавила, что меры безопасности, разработанные Ростуризмом совместно с Роспотрбенадзором, продолжают действовать во всех туристических объектах.

"Мы летом, когда запускали туристический сезон, очень внимательно вместе с Роспотребнадзором проработали меры, необходимые для запуска. У каждого участника туротрасли, всех отелей есть рекомендации и обязательные протоколы по соблюдению безопасности. Все эти меры позволили нам пройти курортный сезон очень ровно. Все это продолжает действовать. Отели продолжают работать с учетом выработанных мер", — подчеркнула она.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как программа будет реализовываться в условиях роста числа случаев заражения коронавирусом в РФ, глава Ростуризма подчеркнула, что, если регион, куда запланирована поездки, закрылся, нужно обращать внимание на условия договора, который туристы заключили при покупке тура.

"Пока все в силе, все в работе, мы с отраслью трудимся 24 часа, чтобы дать возможность дать возможность гражданам нашей страны отдохнуть доступнее и дешевле. Но в любом случае возможность договориться, перенести – всегда есть, и мы рекомендуем отрасли максимально идти навстречу туристам", — сказала г-жа Догузова.

Спткер подчеркнула, что самим туристам нужно быть внимательнее к тем условиям, под которыми они подписываются при покупке туров.

Глава Ростуризма добавила, что активный и экологический туризм в условиях пандемии можно рассматривать как безопасный.

Распродажа туров с кешбэком должна стать системной мерой поддержки туриндустрии в низкий сезон, также планируется включить ее в национальный проект по туризму, добавила Зарина Догузова.

Как отметила г-жа Догузова, эта программа позволит повысить загрузку регионов РФ и отрасли в традиционный период туристического спада – это осенний и ранне-зимний период.

"Осень, как прекрасное время для путешествий по стране в России, недооценена российскими туристами. Во многих регионах осенью гораздо комфортнее путешествовать, чем летом. Русская зима также дарит много разнообразных впечатлений", — добавила она.

По словам главы Ростуризма, если системно и долгосрочно поддерживать и стимулировать спрос в осенне-зимний период, то это позволит не только повысить интерес к регионам в низкий сезон, но и "сформировать знания граждан о возможностях отдыха в стране в пока еще непопулярные периоды, повысит привлекательность этих направлений для бизнеса. А это автоматически приведет к повышению качества услуг".

Помимо изменений в самой программе кешбэка за тур будет модифицирован и сайт распродажи мирпутешествий.рф. "Будет более удобная поисковая система, навигация, сам сайт будет выглядеть более привлекательно. Интерфейс сайта станет более понятным для туристов", — заключила г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU