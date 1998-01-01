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Росавиация выдала разрешение на полеты почти в три десятка стран

Разрешение на выполнение множества новых регулярных и чартерных рейсов при этом не означает, что принято решение о дальнейшем открытии границ

Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков на международные рейсы. Авиакомпании получили право выполнять регулярные и чартерные рейсы во многие страны мира, включая некоторые европейские государства. Однако об открытии границ речи не идет, предупреждают эксперты, опрошенные Ассоциацией туроператоров.

Фактически, это первый приказ с допусками, опубликованный ведомством с момента начала пандемии коронавируса и закрытия границ. Предыдущий документ носил, скорее, технических характер и содержал в основном сведения об отзыве допусков на различных направлениях.

Приказом от 5 октября комиссия выдала допуски перевозчикам по многим маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Между тем, АТОР напоминает, что выданный допуск не означает, что маршрутная сеть полетов авиакомпании будет именно такой – часто перевозчики не пользуются многими маршрутами, допуски по которым ими были получены.

В документе есть и те маршруты, выполнение которых сейчас невозможно из-за существующих ограничений - как в России, так и в других странах.

Так, межведомственная комиссия при Росавиации выдала допуски на регулярные рейсы в семь стран СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан.

Предполагается, что перевозчики смогут летать по этим направлениям из разных городов России. Например, допуски на рейсы в Минск получили АК «Россия», «ЮТэйр», «Икар», «РусЛайн», «Азимут». Города вылетов – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Петрозаводск, Калуга, Минеральные воды.

Есть допуски на регулярные рейсы в четыре ближневосточные страны. Авиакомпания AZUR air сможет выполнять рейсы в Египет. Правда, пока только в Каир. Перевозчик сможет (когда будут сняты ограничения по городам вылета из РФ) выполнять регулярные рейсы из 13 городов.

AZUR air (7 рейсов в неделю в зимнем сезоне) и «Победа» (14 рейсов в неделю в зимнем сезоне) получили допуски на рейсы из Москвы в Дубй.

У «ЮТэйр» появились допуски на рейсы в Шарджу из Махачкалы и Грозного и в Дубай из Грозного.

Авиакомпания Nordwind получила допуски на регулярные рейсы по маршрутам Казань – Тель-Авив, Ростов-на-Дону – Тель-Авив.

Две авиакомпании получили допуски на рейсы в Саудовскую Аравию – Nordwind в Эр-Рияд из Москвы, «ЮТэйр» в Джидду из Грозного.

В новом приказе Росавиации представлено большое количество маршрутов из России в страны Европы.

Так, например, у AZUR air, когда это будет возможно, может быть широкая маршрутная сеть полетов в Лондон. Перевозчик получил допуски на рейсы в столицу Великобритании из Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Красноярска, Краснодара, Иркутска, Екатеринбурга. Кроме того, перевозчик сможет выполнять рейсы из Москвы в Манчестер и Бирмингем.

Межведомственная комиссия также выдала допуски на разные маршруты в Германии, Греции, Испании, Италии, на Кипре, Мальте, в Нидерландах, Чехии.

Большое количество допусков выдано на турецком направлении. В основном, это рейсы в Стамбул из разных городов России. Кроме того, есть допуск на маршрут Сочи – Трабзон. Его получила авиакомпания «ЮТэйр».

В документе также есть допуски по некоторым дальнемагистральным маршрутам. В том числе тем, авиасообщение по которым восстановлено. Например, «ЮТэйр» сможет летать из Москвы в Танзанию. Частота – 3 рейса в неделю.

AZUR air получила возможность летать из Москвы на Мальдивы. Напомним, что этот маршрут является открытым, но все разрешенные частоты выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Межведомственная комиссия при Росавиации выдала AZUR air допуски на два рейса в неделю.

Большое количество допусков было выдано по направлениям в Китае. Маршруты получили AZUR Air, Royal Flight, НордСтар, Red Wings.

Допуски на чартерные рейсы выданы по шести направлениям: Австрия, Болгария, Венгрия, Испания, Куба, Франция. Все эти маршруты для коммерческих рейсов пока закрыты.

На зимний сезон выданы допуски в Австрию (Москва – Зальцбург, НордСтар), Испанию (Барселона из Москвы, AZUR air, «Норд Стар» из Санкт-Петербурга, «Норд Стар», и Витория - «Аэрофлот»), на Кубу (Москва - Варадеро, Москва – Ольгин, Royal Flight), во Францию (Шамбери и Гренобль - из Москвы, «Норд Стар»).

/TOURBUS.RU