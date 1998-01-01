Ассоциация туроператоров просит до конца года освободить турфирмы от налогов

Ассоциация туроператоров Росиии (АТОР) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, в котором полностью поддерживается инициатива председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова – освободить турфирмы от налогов до конца года, а также высказывается ряд конкретных предложений.

Как сообщает АТОР, в Совете Федерации в конце прошлой недели предложили правительству РФ «рассмотреть возможность повторного применения мер поддержки в виде освобождения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристической отрасли, от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также в виде автоматического переноса налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, на 12 месяцев».

Текст письма председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова к премьеру Михаилу Мишустину, содержащий эти предложения, приводит ТАСС.

В АТОР считают, что налоговые каникулы могут быть применены не только к МСП, но ко всем участникам туристического рынка: туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам, отелям и т.д.

В письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, Ассоциация туроператоров просит премьера Михаила Мишустина рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала 2021 года».

«Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии, но особенно подчеркиваем острейшую необходимость этих мер для тех, кто работает во въездном туризме», – прокомментировала текст письма Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

Отметим, что, по мнению Андрея Кутепова из Совета Федерации, восстановление работы туроператоров во въездном сегменте будет возможно не ранее апреля 2021 г.

С начала коронавирусного кризиса в АТОР неоднократно подчеркивали, что важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку налоговых платежей.

Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом, и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях, - отмечают в ассоциации.

/TOURBUS.RU