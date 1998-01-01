Новости Финский бизнес хочет вернуть в страну туристов Последние решения кабинета министров Финляндии могут привести к окончательной остановке индустрии туризма

Многие финские предприниматели недовольны решениями правительства страны, «закручивающего гайки» эпидемиологического режима. В частности, генеральный директор Finnair Топи Маннер прямо заявил о том, что, если власти продолжат придерживаться самой жесткой ограничительной политики в Евросоюзе, в грядущем зимнем сезоне Финляндия останется без туристов, а под угрозой увольнения окажутся 140 тыс. человек, занятых в туриндустрии, - cообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Свои претензии к действиям властей руководитель авиаперевозчика высказывает уже на протяжении нескольких месяцев, обосновывая их не только собственными соображениями, но и цифрами. Так, по словам Топи Манера, за два последних месяца (т. е. август и сентябрь) в аэропорту Хельсинки проверили на вирус почти 6,5 тыс. пассажиров, из которых только у 68 тесты оказались COVID-положительными. Оценивая эти данные, глава Finnair делает вывод о том, что безопасные путешествия все-таки возможны, а аэропорт Вантаа отнюдь не является источником вируса для Финляндии. При этом глава основного финского авиаперевозчика отмечает, что последние решения кабинета министров Финляндии (а с 1 октября он рекомендовал проводить двойное тестирование туристов на коронавирус или 14-дневный карантин для них), фактически могут привести к остановке индустрии туризма в стране. «Два теста во многом мешают поездкам на отдых, – полагает он. - Мы очень обеспокоены ситуацией в туристической сфере». По его оценке, для купирования проблемы достаточно было бы использовать и разработанную в ЕС «светофорную» модель для туризма, которая помимо «зеленых», благополучных по эпидобстановке стран, предполагает и наличие «жёлтых» государств с заболеваемостью от 25 до 80 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней, граждане которых могут совершать туристические поездки при наличии одного отрицательного теста на COVID-19 без карантина. Что касается влияния текущей ситуации на деятельность Finnair, глава авиакомпании констатировал: из-за ограничений перевозчик был вынужден пересмотреть уже объявленную полётную программу на октябрь, сократив её с двухсот ежедневных рейсов до 70-80. Что ведет не только к потерям пассажиропотока, но и к постепенной утрате Финляндией статуса хаба между Европой и Азией, поскольку в текущих условиях пассажиры выбирают других перевозчиков и иные аэропорты. Стоит напомнить: правительство Финляндии пересматривает списки стран, рекомендованных для туризма, каждые 14 дней, периодически добавляя или удаляя те или иные государства или категории их населения. Так, недавно Финляндия разрешила въезд в страну российским владельцам недвижимости, а также добавила в правила въезда в страну такой пункт, как «неотложные личные обстоятельства», к которым отнесли рождение ребёнка, серьёзную болезнь близкого родственника или свадьбу. Как ни странно, после этого на пунктах пропуска между РФ и Финляндией в Ленобласти были зафиксированы большие автомобильные пробки на въезд в Страну Суоми. А поскольку в том, что все следующие в Финляндию пытаются оказаться там по «разрешенным» причинам, юрист Санкт-Петербургской объединённой коллегии адвокатов Лейла Меркелова пояснила, что за использование поддельных документов их предъявителю может грозить уголовное преследование внутри России (в частности, по ст. 237 УК РФ), а в Финляндии – крупный штраф и депортация. В свою очередь, доцент СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина констатирует, что «Финляндия опасается большого туристического потока россиян, успевших за время изоляции соскучиться по привычному отдыху и шопингу, хотя уменьшение количества туристов из России и, в частности, Петербурга, сказалось на экономике финских городов, расположенных вблизи российской границы». «Совсем скоро в Финляндии начнется лыжный сезон и туристический сезон стартует и в Лапландии, на родине Санта-Клауса, - отмечает она. - Правительство Суоми намерено за счет туристов начать постепенно восстанавливать национальную экономику, однако, выбирая между политикой, экономикой и безопасностью, финское руководство всегда заявляло, что выберет безопасность собственных граждан». По ее мнению, даже при открытии границы от въезжающих в Финляндию могут попросить дополнительных гарантий – финансовых или медицинских. /TOURBUS.RU

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