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05 октября
Workshop “Турбизнес»: Главное российское туристическое роуд-шоу в самом разгаре!
Участники традиционных осенних встреч профессионалов регионального туризма рассказали, почему именно сегодня им так нужно живое общение с коллегами
Три десятка городов России и ближнего Зарубежья запланировали посетить участники традиционной серии осенних региональных воркшопов «Турбизнес». В эти дни крупнейшее туристическое роуд-шоу России вновь «путешествует» по просторам нашей огромной страны в долгожданном оффлайн-формате.
К сегодняшнему дню региональные воркшопы «Турбизнес» уже прошли в Центральной России, в Поволжье и на Юге страны. На этой неделе стартовала цепочка, объединяющая города Урала и Западной Сибири - Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Сургут . Впереди — города Нижней Волги и Севера страны.
В региональных деловых встречах на этот раз принимают участие более 40 компаний - туроператоры, круизные компании, сети турагентств, гостиничные цепочки, национальные офисы по туризму, туристско-информационные центры регионов России, IT-компании и др.
Как рассказала нам руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «Профессионалов туризма ждет в эти дни особенно насыщенная деловая программа - только в первых трех цепочках серии воркшопов состоялись 85 мастер-классов и семинаров.
Все они прошли (разумеется, при всех необходимых мерах безопасности) в заполненных залах — ведь, по словам участников и гостей крупнейшего в России туристического роуд-шоу, за время вынужденного карантина профессионалы туризма очень соскучились по встречам с коллегами.
Так в Самаре, Казани и Краснодаре в наших рабочих встречах в каждом городе участвовали около ста представителей регионального туризма, в Ростове на Дону и в Волгограде — более 70.
И несмотря на то, что большое число региональных турагенттв на фоне эпидемии были вынуждены уйти с рынка, огромный интерес к наши мероприятиям показывает — туризм жив и как никогда нуждается в живом деловом общении».
Вот несколько мнений участников и посетителей уже состоявшихся деловых мероприятий в рамках осеннего роуд-шоу «Турбизнес»:
Игорь Чуканов, представитель Польской туристической организации в РФ:
- Хочу отметить, что все соскучились по живому общению. Формат онлайн-встреч его конечно не заменит.
И хотя пока границы закрыты, в ходе уже прошедших воркшопов «Турбизнес» был отмечен большой интерес к туристическим возможностям Польши. Все сейчас находятся в ожидании возврата к нормальной ситуации и возобновления выездного туризма и воркшоп «Турбизнес» сейчас оказался очень кстати.
Алёна Кудилкова, директор представительства ЧехТуризм в России
- Спасибо коллегам за теплую компания, была очень рада со всеми познакомиться. Очень надеюсь на продолжение наших поездок. Удачи всем в на следующих этапах роуд-шоу и до следующих встреч!
Дарья Щербакова, начальник отдела маркетинга сети турагентств «Розовый слон». г. Ростов-на-Дону:
- У воркшопов «Турбизнес» - самая четкая организация, все работает как часы! А благодаря смелости отдела воркшопов, тому, что они не побоялись организовать столь масштабное мероприятие в такое непростое время - мы встретились с многочисленными региональными агентствами. Спасибо, и до встречи весной!
Мария Прокофьева, директор агентства ANEX Tour, г. Горячий Ключ
- Как всегда в ходе воркшопа в Краснодаре приятно увидеть лица партнёров, пообщаться и решить наболевшие вопросы. Так например много слышала о турхолдинге «Родина», а теперь наконец смогли познакомится лично и задать организационные вопросы. После презентации "Открытый Юг" решили заключить прямой контракт с туроператором, с которым ранее работали через Центр бронирования.
Интересно было послушать о реализации программы кэшбека за туры по России, а одним из самых ярких и полезных считаю выступление представителей сети агентств «Розовый Слон». Как всегда - чётко и по существу, а также с юмором!
Наталья Реутская, директор турагентства Station Tour, г. Краснодар:
- Мы посетили мероприятия в рамках воркшопа «Турбизнес» с большим удовольствием! Встретились с коллегами, пообщались, узнали много нового и интересного. Сейчас особенно нужно и важно проводить такие деловые встречи — ведь они гораздо плодотворней, чем общение в онлайне. За время карантина мы все соскучились по мероприятиям такого рода...
Подробная информация о программе осенней серии «Workshop Турбизнес»
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