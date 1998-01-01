Объявлены сроки проведения второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком

Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, - cообщил «Интерфакс».

«Второй этап туристического кэшбека стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более полутора месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы. Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими и доступными для наших граждан», — сказала она.

Г-жа Догузова добавила, что теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, благодаря чему можно отправляться в короткие путешествия на выходные.

«Мы убрали требование по минимальной стоимости проживания, и теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер кэшбека увеличен до 20 тыс. рублей», — подчеркнула она.

Ранее в четверг правительство утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком, ее условия изменились по сравнению с первым. Так, срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Как и на первом этапе, туры с кэшбеком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе. Приобрести туры с кэшбеком можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кэшбек на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа кэшбека на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

«Второй вариант программы существенно улучшен, - считает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "АЛЕАН". – В частности, заметно сокращена минимальная длительность тура, увеличена сумма возмещения, усовершенствована технология подключения к проекту и проведения оплаты. При этом мы активно привлекаем к участию в программе агентов: на первом этапе, к примеру, 94% наших туров были реализованы как раз с их помощью».

При этом она подчеркнула, что агенты свои комиссионные получат уже после возвращения туриста с отдыха. «Достаточно много наших программ, в частности на Новый год, ориентированы на детей, - сообщила эксперт. – Они тоже могут быть проведены через программу кэшбека».

«У нас к старту нового этапа программы все готово, - подчеркнула Елена Романова, директор департамента маркетинга туроператора «Кандагар». – Несмотря на то, что в первом этапе по технологическим причинам полноценно участвовать мы не смогли, эффект от проведения акции все равно почувствовали, так как посещаемость нашего интернет-ресурса значительно возросла.

В этот раз подготовились полностью и предлагаем с нашей помощью поучаствовать в акции и агентам».

/TOURBUS.RU