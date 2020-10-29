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Евросоюз вернется к вопросу об открытии границ с Россией в конце месяца/ Coral Travel и Royal Flight начнут программу чартерных рейсов в Стамбул/ Первые туристы со “спецвизами” прилетят на Пхукет в октябре

Евросоюз вернется к вопросу об открытии границ с Россией в конце месяца

Евросоюз вернется к вопросу о перспективах открытия границ с РФ к концу октября.

Говорить о перспективах открытия европейских границ для россиян в условиях роста числа заболевших коронавирусом невозможно, ЕС надеется на большую ясность в этом вопросе к концу октября, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, - сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран из которых возможен въезд раз в две недели. "Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время. К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе", — добавил посол. С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 мск субботы достигло 1, 27 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.

Сoral Travel и Royal Flight начнут программу чартерных рейсов в Стамбул

Авиакомпания Royal Flight начнет выполнять чартерные рейсы в Стамбул из Москвы 28 октября, полеты будут осуществляться в оба аэропорта города (главный и им. Сабихи Гёкчен), сообщила "Интерфаксу" руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Полеты будут осуществляться на лайнере Boeing-737/800 на 189 мест.

В главный международный аэропорт Стамбула рейсы по средам стартуют 28 октября и продлятся до 23 декабря, по четвергам – с 29.10.20 по 28.10.21, воскресеньям – с 01.11.20 по 20.12.20, субботам — с 26.12.20 по 30.10.21, понедельникам — с 28.12.20 по 01.11.21. Всего 5 дней в неделю.

В аэропорт имени Сабихи Гёкчен вылеты начнутся в конце декабря: по пятницам с 25.12.20 по 12.03.21, воскресеньям — с 27.12.20 по 21.03.21 и вторникам — с 29.12.20 по 16.03.21. Всего 3 дня в неделю.

По словам г-жи Макарковой, экскурсионный тур в Стамбул на пять дней, за которые туристы посещают все самые знаменитые места города, с вылетом в конце октября будет стоить на двоих 62900 руб. + доплата за авиаперелёт 7430 рублей.

Первая группа туристов со “спецвизами” прилетит на Пхукет в октябре

Как сообщает газета Bangkok Post, «первая группа туристов с визами STV прилетит на Пхукет в течение месяца. Как ожидается, это будет рейс из китайского Гуанчжоу со 120 путешественниками, он приземлится 8 октября. Это туристы из низкой группы риска, поскольку в Гуанчжоу уже продолжительное время не регистрируют новых случаев COVID-19».

Ранее сообщалось, что виза STV позволит иностранным туристам приезжать в Таиланд, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней. Визу можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 тыс. бат (около 4,8 тыс. рублей). Ожидается, что специальная визовая схема будет доступна до 30 сентября 2021 года.

Уже многие месяцы Таиланд не посещают иностранные путешественники. Въезд разрешен лишь нескольким категориям зарубежных гостей – это дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Всем им нужно проходить 14-дневный карантин.

/TOURBUS.RU