Новости В Совете федерации заявили, что не исключают нового закрытия границ Росавиация и оперативный штаб прокомментировали сегодняшнее неожиданное заявление российского сенатора

Первый замглава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский считает, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия может снова полностью закрыть границы. При этом он считает, что всеобщий режим самоизоляции вводить не будут. «Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому»,— заявил г-н Рязанский «РИА Новости» на вопрос о возможных ограничениях. Он отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений». Cенатор добавил, что "ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин". Сенатор при этом считает, что в России не будут повторно вводить режим самоизоляции для всех. «Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции»,— сказал Валерий Рязанский.

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса не планируют ограничивать возобновленное ранее с рядом стран авиационное сообщение из-за роста случаев COVID-19, - сообщает между тем "Интерфакс". "Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения", — сообщили в штабе в понедельник журналистам. Информагентство также напомнимает, что 18 сентября оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября — с Южной Кореей. Ранее были приняты решения об открытии воздушного сообщения с несколькими европейскими странами, в частности со Швейцарией, а также с Турцией и ОАЭ. Росавиация не обсуждает с другими странами остановку полетов, а наоборот продолжает переговоры об их возобновлении, сообщили в свою очередь в Минтрансе РФ. "В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", — заявил журналистам представитель ведомства. Напомним, что в России последние два дня регистрируют больше 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. Общее количество зараженных достигло 1 225 889. При этом по данным туроператоров, россияне активно раскупают туры на школьные каникулы и на юг России, и в Турцию, - сообщает «Инерфакс». Агентство указывает, что статистика новых заболевших в Турции пока значительно ниже, чем в РФ. По состоянию на начало октября в стране ежедневно выявляют менее 1,5 тысяч новых случаев. Как отмечает «Интерфакс», «Турция много раз заявляла, что туристы могут чувствовать себя в безопасности. В стране действует система сертификации отелей и других объектов, принимающих путешественников, на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 2 октября заявила, что в правительстве очень не хотят повторно вводить самоизоляцию, но другого пути может не быть, если граждане продолжат пренебрегать мерами безопасности – в частности, не будут соблюдать масочный режим. Остается надеяться, что Россия не вернется к практике закрытия границ. В самой Турции вряд ли откажутся от российских туристов – только в сентябре Анталью посетило почти полмиллиона гостей из РФ — больше, чем из любой другой страны мира» . «Мы видим всплеск спроса на даты школьных каникул, расширенных до двух недель по решению мэра Москвы. Самолеты загружаются полностью. Интересно, что наибольшим спросом в этот период пользуются отели, где есть наши детские клубы Coral Sun Family, так как туры бронируют именно семьи с детьми", — рассказала ранее руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Марина Макаркова». "Даты каникул известны заранее, и многие родители планируют свой отпуск именно на эти дни. В связи с продлением каникул до двух недель вырос спрос и на вторую неделю каникул", — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», - «В топе спроса — турецкие морские курорты Анталья и Даламан, а также отечественные Сочи и Крым». /TOURBUS.RU

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