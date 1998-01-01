Первые чартеры в Мурманск полетят в конце декабря и начале января

По сообщению пресс-службы правительства Мурманской области, первый чартер с гостями в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между регионом и компанией TUI Russia прибудет в область 30 декабря, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Чартерную цепочку из Москвы в Мурманск организуют туроператор TUI совместно с региональными операторами при поддержке комитета по туризму Мурманской области, - говорится в информационном сообщении. - Рейсы будут выполняться 30 декабря 2020 года, 4 и 9 января 2021 года».

При этом поездка будет рассчитана на 6 дней/ 5 ночей, а программа пребывания туристов в регионе предусматривает включение в нее обзорных экскурсий по Мурманску и Североморску, посещение музея-ледокола «Ленин», а также автобусный тур в Териберку и экскурсию в саамский этнографический музей под открытым небом «Самь Сыйт».

Кроме того, столичным гостям предложат поохотиться за северным сиянием, отправиться в хаски-парк и «Снежную деревню», а также различные гастрономические программы и горнолыжные туры.

Стоит напомнить, что соглашение о сотрудничестве между Мурманской областью и TUI Russia было подписано в конце августа 2020 года. Как заявил во время подписания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, «сотрудничество с такими операторами означает для нас трансформацию наших идей и инициатив в практическую плоскость по развитию туриндустрии».

«Это не замена локальных туристических операторов и местных компаний, а совместная работа с местными предпринимателями, подтягивание их уровня для формирования того продукта, который можно продавать туристу. - подчеркнул он. - Главная цель - чтобы турист приносил на нашу территорию не мусор, а деньги. Это важный шаг, и мы получаем компетентного и эффективного партнера для реализации этой задачи».

В свою очередь, генеральный директор TUI Russia Тарас Демура сообщил, что «турист сейчас покупает «пакет» и хочет заранее понимать, что он получит». «Из природных красот мы должны сделать туристический продукт: это совместная работа туроператора, локальных властей и инвестора, вкладывающего средства в развитие местной инфраструктуры, - резюмировал он. - Только их симбиоз дает хороший эффект».

При этом, по оценке представителей TUI Russia, именно на местные власти и компании ложится значительная доля усилий по организации приема гостей.

Поскольку речь идет о привлечении «пакетных» туристов, уровень сервиса должен быть таким, чтобы людям было удобно добираться до объектов интереса, а качество обслуживания в местах размещения и питания не вызывало вопросов.

И, если сроки выполнения чартерной программы уже называются, похоже, что власти и бизнес Мурманской области с задачей подготовки базы для приема «чартерных» туристов справляются.

/TOURBUS.RU