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Автобус с российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт Антальи/ «Победа» снизила цену услуги возврата билета до 1 рубля/ Турист из России погиб из-за сломанного окна в турецком отеле

Автобус с российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт Антальи

Небольшой автобус, перевозивший российских туристов с курорта Белек в аэропорт Антальи, попал в ДТП на шоссе в районе Кунду, одна россиянка пострадала, сообщает газета Milliyet.

Инцидент произошел вечером в четверг. Автобус, перевозивший 12 россиян с популярного курорта Белек в аэропорт Антальи, столкнулся с автомобилем, двигавшимся в противоположном направлении. От удара машина была отброшена на обочину, ее водителя с трудом извлекли из машины пожарные, он скончался.

Легкие травмы получила одна пассажирка, туристка из России, и водитель автобуса. Оба они были госпитализированы. Остальные пассажиры забрали багаж и направились в аэропорт на другом автобусе.

«Победа» снизила цену услуги возврата билета до 1 рубля

Лоукостер «Победа» временно снизил стоимость услуги возврата билета до 1 рубля. Забронировать услугу по символической цене можно в период 2-7 октября 2020 года для любых рейсов «Победы», - cообщает пресс-служба перевозчика.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков отметил: «Мы сделали услугу возврата фактически бесплатной, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно, бронируя билеты в октябре».

Услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании. Она позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Турист из России погиб из-за сломанного окна в турецком отеле

Российского туриста на турецком курорте насмерть придавило окном в номере отеля, рассказала дочь погибшего в эфире нижнекамского телеканала НТР-24.

"Россиянин из поселка под Нижнекамском отправился в Турцию на отдых с семьей. Они жили в номере под мансардой, где было установлено автоматическое окно. Неожиданно оно спустилось и прижало мужчину так, что он ничего не смог сделать. В результате он задохнулся", — передает телеканал.

По словам дочери погибшего, которая отдыхала с ним, окно было неисправным. Она добавила, что после ЧП к семье даже не пришло руководство отеля, только менеджеры.

"Вскрытие в Турции сделали, но его результаты будут готовы только через полгода. Поэтому семья решила повторить процедуру в России и нанять адвоката, что стоит очень дорого. Родственники открыли сбор средств", — отмечает телеканал.

Тело погибшего отправят на родину за счет страховой компании. Погибший не дожил до своего дня рождения всего месяц – в ноябре ему должно было исполниться 58 лет.

/TOURBUS.RU