Таиланд продлевает «визовую амнистию» и режим ЧП

Правительство Королевства Таиланд продолжает сохранять все меры безопасности и продлевает действие нескольких указов, связанных с пандемией, - сообщили нам в московском офксе Управления по туризму страны.

Так, правительство Таиланда в шестой раз одобрило продление действия «Указа о чрезвычайном положении в стране» еще на один месяц, с 1 по 31 октября 2020 года.

По данным Центра управления ситуацией COVID-19 (CCSA), введение еще одного месяца чрезвычайного положения позволит властям эффективно контролировать и предотвращать распространение вируса. Тем более, что Таиланд находится в процессе постепенного открытия страны, включая план по выдаче специальной туристической визы (STV) для долгосрочных посещений, - отметили в турофисе.

Кроме того, правительство Таиланда продлило до 31 октября «визовую амнистию» для иностранцев, задержавшихся в стране из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Амнистия продлевается автоматически уже в четвертый раз. Действие первого указа вступило в силу 26 марта. Второе продление было с 1 мая до 31 июля 2020 года, а третье продление - с 1 августа по 26 сентября 2020 года.

“Правительство страны отметило, что пандемия остается серьезной проблемой, а количество новых случаев во всем мире продолжает расти. Ограничения на международные поездки все еще действуют во многих странах, что также влияет на путешественников, которые остаются в Таиланде из-за определенного лимита на количество въездов и выездов из страны.

Иностранным гражданам рекомендуется обратиться в иммиграционное бюро для продления срока и уведомить власти о месте проживания», - отметили в турофисе.

Напомним, что ранее газета Bangkok Post сообщала, что власти Таиланда предупредили “застрявших” в стране иностранных туристов о возможных штрафах и депортациях, если они не продлят визы до 26 сентября, "По данным властей, речь идет о 150 тысячах иностранных туристов. Им необходимо продлить свои визы до 26 сентября, иначе им предъявят обвинение в просрочке. Это карается штрафом и тюремным заключением. Нарушители также будут депортированы", — написало издание.

Согласно законам страны, иностранец, у которого виза просрочена более чем на 90 дней, лишается возможности въехать в Таиланд на год. Если просрочка превышает 10 лет, то туристу дается пожизненный запрет.

Как сообщает «Интерфакс», власти страны обеспокоены, что путешественники могут нелегально остаться и работать в Таиланде. В свою очередь часть туристов не обращается за продлением виз, поскольку опасается депортации на родину, где сложилась более неблагоприятная обстановка из-за пандемии COVID-19.

/TOURBUS.RU