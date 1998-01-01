На Владимирщине туристов ждут 49 национальных напитков и десяток сыров

На прошлой неделе Владимирский Региональный информационный центр развития туризма подготовил и провёл двухдневный рекламно-информационный тур для туроператоров России и представителей СМИ по маршруту Юрьев-Польский район – Гаврилов Посад – Суздаль – Владимир.

В туре принимали участие туроператоры из Москвы, Московской области, Костромы, Шуи, Волгореченска, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Вологды и Вологодской области, - сообщает наш специальный корреспондент.

Город Юрьев-Польский (180 км от Москвы, население — 18 тыс. чел., основан в 1152 г.) только в последние годы начал развивать туризм — как в городе, так и в районе. Помимо традиционного культурно-исторического, развивается и промышленный туризм - главным образом на базе основанной в 1881 году ткацко-отделочной фабрики «Авангард», крупного производителя махровых, мебельных и лёгких тканей и изделий из них.

С его продукцией туристы могут познакомиться не только в фирменном магазине, но и в историко-краеведческом музее, проводящем мастер-классы по набойке рисунка на ткань.

На выезде из Юрьева-Польского в сторону Переславля-Залесского находится «Уездный дар» - семейная сыроварня, выпускающая продукцию исключительно из натурального козьего и коровьего молока высокого качества. Туристам (группы — до 30 человек) исключительно радушные хозяева предложат рассказ о том, как происходит «прыжок молока в бессмертие» (так назвал сыр один из американских философов) и дегустацию десяти видов сыра.

Достопримечательности Юрьев-Польского района (территория его — чуть меньше территории Люксембурга) пока мало известны широкой туристической аудитории. Значительно лучше — благодаря сотрудничеству с туроператорами - ей известны пасеки Юрьев-Польского района (пасека Егоровых и «Мёд Ополья»), где турист может не только увидеть образцы ульев и оборудования для производства мёда, но и продегустировать мёд и продуктов пчеловодства.

Один из новых объектов показа — основанное в XVI веке село Лыково, которое по праву может считать себя родиной русской военной археологии — именно здесь в 1808 г. две крестьянки нашли один из главных экспонатов сегодняшней Оружейной палаты — шлем отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича, потерянный им в апреле 1216 года во время бегства с поля битвы при Липице.

Два важных события произошли в селе в минувшем году: был открыт арт-объект «Лыковский шишак» - собранная из металлических пазлов увеличенная копия знаменитого шлема. К церемонии открытия арт-объекта была проложена отличная асфальтированная дорога, которая обеспечит доступ туристов в село — оно смогут осмотреть не только шишак, но и посетить стоящую на высоком обрыве и никогда не закрывавшуюся Покровскую церковь (1816).

Самым запомнившимся участникам тура объектом стал центр «Дворцовый завод», открывшийся в прошлом году на границе Ивановской и Владимирской областей - в здании основанного по указу Екатерины II Гаврилово-Посадского дворцового конного завода. Центр предлагает экскурсии по Музею русских напитков, мастер-классы по изготовлению наливок и настоек и дегустации.

Музейные залы посвящены русским самоварам, безалкогольным напиткам, пиву Российской империи и... жизни в городе русских гусар (в здании завода в позапрошлом веке размещался 10-й Ингерманландский гусарскй полк). В музее можно также познакомиться с историей легендарной породы лошадей — владимирского тяжеловоза, родиной которого является Гаврилов Посад.

«Мы представляем 21 напиток, 15 безалкогольных и 6 алкогольных, которые уверенно можно назвать российскими национальными, - рассказал основатель музейно-дегустационного центра Игорь Кехтер. - Тут можно познакомитьмя с их историей, старинными способами приготовления, посудой, предназначенной для их хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками».

Кроме того, при музее открыт бар «49 коней», где можно попробовать 49 разных напитков. В ближайшее время при центре должна открыться гостиница уровня 4*.

Организаторов детского туризма, возможно, заинтересует уникальный туристический продукт, представленный "Усадьбой Марьи Искусницы» в Суздале. Там гостей встретят ожившие герои — сама Марья Искусница и Служивый — встретят с песнями-плясками, загадками - "потешками", играми, забавами, угощениями и мастер-классами по старинным ремёслам.

«Приезжали туроператоры, очень уж пригожие оказались. Надеемся, плоды будут от наших встреч сердешных», - поделился надеждами один из героев сказки.

«Поездка дала очень много материала для организации новых автобусных туров, которые так любят жители нашего города, - считает директор вологодской туристической компании «Пилигрим» Наталия Киселёва. - Очень понравилось старинное село Лыково с его очень энергичным молодым батюшкой. Безусловно, интересна для наших туристов будет частная сыроварня «Уездный дар». Но самое яркое впечатление — Музей русских национальных напитков в Гавриловом-Посаде — это пример совершенного иного подхода к делу, который нечасто встречается в нашей стране».

«Ничего особенно интересного для туристов в селе Лыкове не нашла, - считает ведущий менеджер московского туроператора «Мастерская путешествий» Татьяна Тополова. - Но, например, усадьба Марьи Искусницы будет точно интересна для тех, кто занимается детским туризмом. И, конечно, Музей русских национальных напитков — выше всяких похвал!».

«Я очень благодарна региональному центру развития туризма — уже не первый год он открывает туроператорам и журналистам абсолютно неведомые для них уголки владимирской земли, - сказала менеджер по бронированию шуйской компании «Глобус тур» Татьяна Тюрина. - Я уже составила для себя новый маршрут по полученным впечатлениям: пасека Егоровых с очень дружелюбными пчёлами и гостеприимными хозяевами, сам Юрьев-Польский со знаменитым собором, и разумеется, соединяющий Владимирскую и Ивановскую области музей напитков в Гавриловом Посаде. Его основатель Игорь Кехтер удивительно органично соединив ресторан и музей, с очень запоминающимися умением и тактом умеет подать буквально каждый экспонат!»

/TOURBUS.RU