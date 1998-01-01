Новости Столичные школьники отправляются на двухнедельные каникулы Туроператоры и центры бронирования рассказали о повышенном спросе на туры в период предстоящих «длинных» каникул 5-18 октября

Туристы начали активно бронировать поездки на предстоящие школьные каникулы, срок которых в Москве увеличен с недели до двух. Напомним, что в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. Таким образом, осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно. «Мы видим всплеск спроса на даты школьных каникул, расширенных до двух недель по решению мэра Москвы. Самолеты загружаются полностью. Интересно, что наибольшим спросом в этот период пользуются отели, где есть наши детские клубы Coral Sun Family, так как туры бронируют именно семьи с детьми", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Марина Макаркова, которую цитирует «Интерфакс». "Даты каникул известны заранее, и многие родители планируют свой отпуск именно на эти дни. В связи с продлением каникул до двух недель вырос спрос и на вторую неделю каникул", — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», - «В топе спроса — турецкие морские курорты Анталья и Даламан, а также отечественные Сочи и Крым». "В связи с продлением школьных осенних каникул число броней выросло в 2,5-3 раза. Мы ожидаем увеличения числа семейных гостей с детьми, которые готовы использовать возможность совместить обучение в дистанционном формате с отдыхом на курорте. Сейчас в горах очень комфортно", — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру также изучил спрос на авиабилеты на дни расширенных школьных каникул ( и выяснил, куда полетят школьники, которые не проведут каникулы дома. Доля школьников, которые полетят куда-либо в эти даты, выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, - сообщили нашему порталу в Цнтре. По данным Туту.ру, самыми востребованными авианаправлениями по России на дни предстоящих школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Также в пятёрку входят Калининград и Санкт-Петербург. Из морских направлений в десятку вошла Анапа. Кроме того, до популярных морских курортов можно добраться через Краснодар и Ростов-на-Дону, они тоже в топе. Доля школьников в авиаперевозках на 5 – 18 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 15%. Абсолютный лидер среди школьных направлений на эти даты — Сочи: почти 42% школьников, которые полетят куда-то в эти даты из Москвы, отправятся именно в Сочи. Далее следуют Минеральные Воды и Симферополь: доля этих направлений в школьном пассажиропотоке — по 8,33%. В прошлом году в топ-10 школьных направлений на 5 – 18 октября было также немало зарубежных направлений, включая Тель-Авив, Ереван, Париж, Анталью, Тиват, Тбилиси. В этом году из зарубежных направлений осталась только Анталья, - отметили в компании. /TOURBUS.RU

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