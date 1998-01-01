MICE медленно, но неуклонно возвращается в офлайн

По данным экспертов «Аэроклуб Тур», в третьем квартале 2020 года спрос на корпоративные мероприятия вырос и достиг 30% от объемов прошлого года, а чаще всего они проводились в Сочи, Петербурге, Казани и Новосибирске, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Эксперты отмечают, что на фоне запрета на проведение массовых мероприятий суммарное падение оборота делового туризма в стране к сентябрю 2020-го составило 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым сложным месяцем этого года стал апрель, когда практически все конференции, «круглые столы» или совещания были поставлены на паузу.

С мая зафиксирован рост спроса на деловые мероприятия в онлайн-формате, а в августе постепенно стал возвращаться и интерес бизнеса к офлайн-мероприятиям.

Вместе с тем из-за действующих ограничений на количество участников и других санитарных мер большинство компаний использовали «гибридный» формат, когда часть сотрудников, находящихся в одном городе, объединяются на офлайн-площадке, а коллеги из других регионов связываются с ними по видеосвязи.

Однако в сентябре, впервые с февраля 2020 года, офлайн-формат снова стал преобладающим в MICE – на его долю пришлось 40% корпоративных событий. При этом оставшиеся 60% в равных долях поделены между онлайн- и гибридным форматами.

По экспертным данным, объем спроса на корпоративные мероприятия в сентябре вырос более чем в 3,5 раза (по сравнению с августом), но показатель все равно составил не более 33% от уровня прошлого года.

«Такое интенсивное восстановление спроса на MICE связано с «окном возможностей», которое компании увидели в сентябре, – считает Андрей Зинковецкий, генеральный директор «Аэроклуб Тур». - Прошлые ограничения сняты, однако вероятность второй волны коронавируса и новых ограничений оставалась крайне высока. К сожалению, растущее число новых случаев заболевания COVID-19 уже привело к отмене значительного числа мероприятий и в октябре.

Поэтому с большой долей вероятности можно говорить о продолжении стагнации рынка деловых мероприятий».

Что касается наиболее востребованных мест проведения MICE-мероприятий, эксперты отметили, что в сентябре ими стали такие региональные центры как Сочи, Петербург, Казань и Новосибирск, а наиболее востребованным форматом оказался «круглый стол» с количеством участников до 50 человек. При этом спрос на мероприятия в Москве, по сравнению с прошлым годом, существенно упал.

«По данным наших зарубежных партнеров, агентства BCD Travel, крупные мероприятия в Европе по-прежнему запрещены. В настоящий момент для MICE открыты лишь Турция и Марокко, – прокомментировал Андрей Зинковецкий. – Но, несмотря на открытие границы с Турцией, в сентябре на территории этой страны было проведено лишь 2% деловых мероприятий».

Как и в случае массового туризма, в деловом глубина бронирований, по сравнению с прошлым годом, тоже существенно сократилась – мероприятия подтверждаются в последний момент, поскольку бизнесу необходимо иметь возможность отменить событие в том случае, если эпидемиологическая ситуация внезапно изменится.

При этом эксперты отмечают и гибкость политики со стороны отелей: в связи с низкой загрузкой они идут навстречу бизнесу и готовы на отмену бронирования без штрафных санкций в среднем за пять (и даже менее) дней до заезда, тогда как ранее этот период составлял 15-30 дней.

«В подавляющем большинстве российских регионов львиная доля ограничений к конце сентября была отменена, и поэтому появилась возможность организации мероприятий делового формата, - констатирует ситуацию глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская.

- Однако сейчас по известным причинам она снова становится неопределенной и, скорее всего, организаторам снова придется (там, где это возможно) активно использовать онлайн-формат проведения событий. Вместе с тем это все же лучше, чем отказываться от их организации вообще».

/TOURBUS.RU