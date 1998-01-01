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Финляндия разрешила россиянам въезд «с целью ремонта»/ ЮАР открыла границы/ Nordwind начнет летать из Ростова-на-Дону в Стамбул

Финляндия разрешила россиянам въезд «с целью ремонта»

Пограничная охрана Финляндии с 28 сентября разрешила въезд гражданам России по неотложным семейным обстоятельствам и для проведения экстренного ремонта, сообщается на сайте посольства Финляндии в РФ.

"Неотложным личным обстоятельством может считаться въезд владельца недвижимости, расположенной на территории Финляндии, для осуществления неотложных процедур по поддержанию и/или ремонту объекта не терпящих отлагательства, которые, вследствие отсутствия неявки владельца, могут привести к серьезному повреждению здания", — уточняется в сообщении.

Неотложным семейным обстоятельством считается рождение ребёнка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба или устойчивые партнерские отношения. Визу также можно запросить для встречи с собственным несовершеннолетним ребёнком, проживающим в Финляндии в том числе на основании вида на жительство.

Кроме дипломатов въезд в Финляндию разрешен для держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам.

ЮАР открыла границы

Россиянам по-прежнему запрещен въезд в ЮАР, несмотря на открытие страной границ 1 октября, сообщает портал BusinessTech.

Как отмечает портал, Россия среди прочих была названа страной "с высоким уровнем риска" из-за COVID-19. В эту категорию были помещены все государства, в которых число новых случаев коронавируса и смертей от него выше, чем в самой ЮАР.

В список "запрещенных" стран помимо России вошли: Украина, Грузия, Черногория, Франция, Великобритания, Чехия и др.

"Исключения будут сделаны лишь для дипломатов, инвесторов, профессиональных спортсменов, работников с критически важными навыками и некоторых других категорий граждан. Для въезда им понадобится отрицательный тест на COVID-19", — сообщает портал.

При этом граждане самой ЮАР могут беспрепятственно выезжать из страны в любые государства, в которых для них нет ограничений по въезду.

Nordwind начнет летать из Ростова-на-Дону в Стамбул

Авиакомпания Nordwind с 27 октября начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) в Стамбул, сообщает пресс-служба ростовского аэропорта. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из аэропорта "Платов" в 11:15, прилет в стамбульский аэропорт в 13:45. Вылет в обратном направлении в 14:45, прибытие в Ростов-на-Дону в 17:10.

В настоящее время данный маршрут обслуживает авиакомпания Turkish Airlines шесть раз в неделю.

/TOURBUS.RU