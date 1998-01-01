Ограничения на возраст автобусов для перевозки детских тургрупп сняты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил организованной перевозки детей автобусами, оно вступает в силу 1 января 2021 года, - cообщает «Интерфакс».

Как следует из документа, размещенного на официальном правовом портале, в нем снято требование о том, чтобы для перевозки детей использовались только автобусы не старше 10 лет. Теперь единственное требование к автобусам — оснащенность ремнями безопасности.

Предыдущее постановление об утверждении правил перевозки детских групп было подписано в 2013 году Дмитрием Медведевым, но его вступление в силу постоянно откладывалось из-за ряда трудновыполнимых требований, самое тяжелое из которых — возрастная планка для автобусов.

"По оценкам специалистов, четыре из пяти автобусов в России не соответствуют этому критерию. И если бы это требование вступило в силу, перевозки детских групп были бы остановлены.

Турбизнес с самого начала выступал за полную отмену этого ограничения, так как, согласно статистике, безопасность перевозок не зависит напрямую от возраста автобусов – главным условием безопасной эксплуатации считается техническое состояние транспорта", — пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Коммерческий директор московской компании «Евробус» Владимир Рабинков, которого сегодня цитирует РСТ, в свою очередь отмечает, что «в новых правилах еще остались пункты, которые требуют доработки и изменения, но в целом это – серьезный шаг вперед. Главное, наш голос был услышан, и мы получили адекватный ответ. Даже внешне – все понятно, на нормальном русском, а не бюрократическом, языке, сквозь который не продраться, как было в предыдущем варианте».

Как заметил эксперт, изменения есть практически в каждом пункте, и они – не косметические, а принципиальные, облегчающие работу автобусных компаний. Например, теперь не надо держать двух сопровождающих, если в автобусе менее 20 детей. Более четко прописано, что должен иметь с собой водитель, требования к его стажу и многое другое.

«Но, главное, конечно, что убран пункт о десятилетнем автобусе, это поможет и детскому туризму, и школьным перевозкам. Сам факт снятия ограничения сделает перевозки более безопасными, так как владельцы автобусов перестанут бояться полного запрета на возрастной транспорт и займутся нормальным содержанием и ремонтом», – сказал г-н Рабинков.

Эксперт РСТ также отметил своевременность принятия решения: «В условиях пандемии и кризиса транспортные компании уже не смогут приобретать новые автобусы. Более того, стоит ждать банкротств тех предприятий, которые раньше взяли в лизинг новые автобусы. Сейчас резко упал объем перевозок, резко снизился курс рубля, и многим будет трудно вернуть взятые кредиты».

/TOURBUS.RU