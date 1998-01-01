Авиалиния Москва — Анталья вышла на первое место в мире по загруженности рейсов

Недавно обнародованный рейтинг загруженности международных авиалиний оказался полон сюрпризов. А его главным открытием стал тот факт, что ежегодно традиционно занимавшие почти все первые места рейсы в Азии сейчас явно проигрывают конкурентам в Европе, - сообщает наш корреспондент.

В целом статистика компании Cirium, специализирующейся на аналитике, оптимизма не прибавляет: по ее данным, в настоящее время «приземлен» (т. е. не выполняет полетов) каждый третий пассажирский лайнер из 26,2 тыс., зарегистрированных в мире. И если внутри стран количество рейсов постепенно растет, на международных линиях по-прежнему просвета почти не видно.

Цифры это показывают с большой убедительностью: в сентябре 2020 года, по сравнению с тем же месяцем 2019-го, в мире выполнено всего 25% международных рейсов.

И объемы авиаперевозки между конкретными пунктами назначения остаются далекими от показателей 2019-го. Так, на линии между Гонконгом и Тайбэем в сентябре прошлого года общее число мест в курсирующих между ними самолетах достигало 140 тыс., а сейчас на этом маршруте их доступно лишь 30 тыс. Еще большие потери понесла линия Сеул-Токио: год назад на ней был зафиксирован объем в 116 тыс. кресел, тогда как в сентябре 2020-го из них осталось лишь около 8 тыс.

Исследователи отмечают: наибольшие потери понесли как раз линии, находящееся в Азии. В частности, входившие в топ-20 прошлого года маршруты Бангкок-Сингапур, Джакарта-Куала-Лумпур, Бангкок-Куала-Лумпур и Осака-Сеул «просели» с впечатляющими цифрами: на последнем, к примеру, провозная емкость используемых пассажирских лайнеров снизилась в …34 раза.

На этом фоне рейтинг наиболее загруженных международных маршрутов оказался перекроен кардинально. Как ни удивительно, но в сентябре этого года линия между Гонконгом и Тайбэем заняла только десятое место, тогда как сразу два маршрута между Турцией и Россией вошли в первую пятерку. И это своего рода сенсация: год назад рейсов между Москвой и Антальей, а также Стамбулом и Москвой, не было даже в двадцатке.

Показатели неожиданно занявшей первую сточку рейтинга линии Москва-Анталья впечатляют. Еще бы: на этом направлении в сентябре 2020-го еженедельно «летало» почти 80 тыс. кресел, в то время как год назад объемы не достигали и 60 тыс. Причем этот объем оказался вдвое больше, чем на линии между португальским курортом Фаро и Лондоном (второе место, 34 тыс. мест в неделю) и на маршруте Стамбул-Лондон (третье место, 32 тыс.).

Да и маршрут между Москвой и Стамбулом в грязь лицом не ударил: заняв вполне почетное четвертое место в мировом рейтинге с показателем в 30 тыс. кресел еженедельно, он явно опередил всех ближайших конкурентов, в числе которых рейсы между Лондоном и Миланом, Дублином, Лиссабоном и Афинами (27-29 тыс. кресел в неделю).

Вместе с тем результаты хотя и сенсационные, но ожидаемые: в этом году по известным причинам в Турцию из России самолеты летают всего из шести аэропортов, и поэтому Москва стала по-настоящему транзитным пунктом для сотен тысяч туристов из РФ. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в августе, к примеру, в этой стране побывало 439,7 тыс. россиян.

«Турция бьет рекорды: на ближайшее время практически все продано, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин.

– На продажи влияет множество причин – в т. ч. и скорое окончание пляжного сезона. С учетом того, что потом лететь почти некуда, люди стараются «урвать» хоть немного моря и солнца: еще 3-4 недели, и мечты о таком виде отдыха за рубежом по более-менее приемлемым ценам придется на время забыть».

/TOURBUS.RU