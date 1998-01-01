Новости Правила второго этапа программы кэшбека за туры по Росиии утверждены правительством Профессионалы туризма и представители Ростуризма обсудили изменения в программе в рамках онлайн-конференции «Кэшбек 2.0. Инструкция к применению»

Правительство РФ утвердило сегодня новые правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком, соответствующий документ размещен на официальном портале кабмина. Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, но только российские юрлица. Отмечается, что даты начала и окончания продаж туруслуг с кэшбеком будут позднее объявлены Ростуризмом. "Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев", — отмечается в документе. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей). Как и на первом этапе, туры с кэшбеком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф с помощью карты "Мир". Кэшбек на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Как заявила во время онлайн-конференции «Кэшбек 2.0. Инструкция к применению» Елена Лысенкова, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму, «не все наши инициативы при доработке программы были учтены, но будем работать с тем, что есть». При этом дата старта «второй серии» пока не определена, однако «она будет максимально длительной для того, чтобы все желающие могли приобрести тот тур, который хотят», - сообщает наш специальный корреспондент. Организованная Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья совместно с Ростуризмом и посвященная новым правилам программы «кэшбека» конференция вызвала огромный интерес. Елене Лысенковой, к примеру, были адресованы десятки вопросов, касающиеся нюансов подключения к программе, взаимодействия с картами «Мир» и т. д. В частности, она подтвердила, что «Кэшбек 2.0» предусматривает участие в программе и коротких туров (2 ночи/3 дня), возврат в 20% при любой трате без ограничений по сумме («даже если турист купил тур за 5 тыс. рублей, все равно получит возврат»). А также то, что оплатить покупку можно будет только через интернет картой «Мир», а участвовать в программе смогут операторы из Единого федерального реестра туроператоров и те объекты размещения (в т. ч. санаторно-курортные учреждения), которые прошли классификацию. «Те, кто не состоит в реестре или не прошел классификацию, претендовать на участие в программе не могут. Например, напрямую агентства или неклассифицированные базы отдыха, - констатировала Елена Лысенкова. - Что касается технологических нюансов, все вопросы, касающиеся кэшбека, надо адресовать оператору программы, системе «Мир». А также тщательно (и до конца) читать и выполнять инструкцию, которая направляется претендентам на участие в программе». Что касается сроков, скорее всего, «вторая серия» начнется во второй половине октября и продлится до конца декабря. «Понимаем, что именно сейчас, при входе в «низкий» сезон, надо поддержать отрасль», - сказала Елена Лысенкова.



«Второй вариант программы существенно улучшен, - считает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "АЛЕАН". – В частности, заметно сокращена минимальная длительность тура, увеличена сумма возмещения, усовершенствована технология подключения к проекту и проведения оплаты. При этом мы активно привлекаем к участию в программе агентов: на первом этапе, к примеру, 94% наших туров были реализованы как раз с их помощью». При этом она подчеркнула, что агенты свои комиссионные получат уже после возвращения туриста с отдыха. «Достаточно много наших программ, в частности на Новый год, ориентированы на детей, - сообщила эксперт. – Они тоже могут быть проведены через программу кэшбека». «У нас к старту нового этапа программы все готово, - подчеркнула Елена Романова, директор департамента маркетинга туроператора «Кандагар». – Несмотря на то, что в первом этапе по технологическим причинам полноценно участвовать мы не смогли, эффект от проведения акции все равно почувствовали, так как посещаемость нашего интернет-ресурса значительно возросла. В этот раз подготовились полностью и предлагаем с нашей помощью поучаствовать в акции и агентам». При этом Елена Романова посоветовала заранее проверять регистрацию клиентами в программе карты «Мир», а также выразила уверенность в том, что акция будет удачной, поскольку интерес к отдыху внутри России в этом году велик. «Сразу хочу предупредить, что к продаже мы будем предлагать только те туры и объекты, которые можно купить: то, что пользуется большим спросом и уже сейчас нередко стоит на «стопе», предлагать не будем, - пояснила эксперт. – Не будут предложены в рамках акции и поездки, реализуемые в рамках спецпредложений». /TOURBUS.RU







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