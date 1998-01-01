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Названы туроператоры — лидеры турпотока в Турцию/ «Аэрофлот» будет выявлять больных коронавирусом с помощью собак/ Несмотря на пандемию, в октябре Берлине откроется новый международный аэропорт

Названы туроператоры — лидеры турпотока в Турцию

Как следует из данных Turizm Data Bank, количество туристов, посетивших Анталью с января по август 2020 года, снизилось на 86% — с 10,3 до 1,4 млн. При этом число тех, кто приезжает по пакетным турам, упало на 91,7%.

Больше всего организованных туристов в Анталью за восемь месяцев привезла ANEX Tourism Group (входят российские туроператоры ANEX Tour и "Интурист") – 25,4%, объемы упали на 81,2%. На втором месте обслуживающая туристов из Западной Европы группа MPI/FTI – 15,6% (-85,6%), на третьем TUI Group – 10,4% (-93,8%).

В пятерку лидеров также вошли ODEON Tours (входят российские туроператоры Coral Travel и Sunmar) – 7,5% (-94,1%) и испано-швейцарская MTS OTS Globe – 5,2% (-75,5%).

Доля туристов "Библио-Глобус" – 3,1% (-92,5%), PEGAS – 2% (-97,7%).

Турцию с января по август посетило почти 773 тысячи россиян, по количеству туристов РФ уступила первое место Германии. В августе в страну прибыло почти 440 тысяч гостей из России.

«Аэрофлот» будет выявлять больных коронавирусом с помощью собак

"Роспотребнадзором, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ "Вектор" совместно "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургический центром имени Н. И. Пирогова" проводится исследовательский проект по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак", — говорится в сообщении Роспортребнадзора, опубликованном в среду на сайте ведомства. - "Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией».

Ранее стало известно, что группу из 16 собак с 22 сентября в тестовом режиме начали использовать в аэропорту Хельсинки для определения COVID-19 у пассажиров. Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat, пассажир проводит кусочком марлевой салфетки вокруг шеи и помещает ее в емкость. Затем емкость с салфеткой берет кинолог и дает понюхать собаке. В случае положительного результата пассажиру предлагают сдать настоящий тест на COVID-19. Одним из плюсов "собачьего" теста называют его быстроту — вердикт известен сразу, - сообщает «Интерфакс».

Доцент факультета ветеринарной медицины Хельсинского университета Анна Хельм-Бьёркманн заявила изданию, что, по данным исследований, собака способна обнаружить коронавирус даже у тех людей, у которых болезнь пока не перешла в активную стадию. Тем не менее, ученые пока не знают точно, какой именно коктейль из запахов помогает собаке определить вирус: по одной из версий, дело в продуктах метаболизма заболевшего.

Несмотря на пандемию, в Берлине откроется новый международный аэропорт

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу отвечающей за строительство компании Энгельберта Лютке-Дальдрупа.

"Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам", — сказал Лютке-Дальдруп. Он отметил, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года. По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией. Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.

/TOURBUS.RU