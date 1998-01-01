Тюменская область оказалась «регионом-сюрпризом»

В ходе состоявшейся вчера в Петербурге презентации туристического потенциала Тюменской области питерским специалистам подробно рассказали о преимуществах отдыха за Уралом. Они убедились: туда стоит отправлять туристов и зимой, и летом, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Встреча, организованная Ассоциацией развития внутреннего туризма «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» и Агентством туризма и продвижения Тюменской области, с аншлагом прошла в ресторане «Петруша»: гости смогли не только получить массу полезной информации, но и попробовать тюменские специалитеты на вкус.

А чтобы сотрудничество между регионами стало быстро набирать обороты, между Агентством туризма и продвижения Тюменской области и Городским туристско-информационным бюро (ГТИБ) города на Неве заключили соглашение, предусматривающее взаимный обмен информацией и обоюдную помощь в продвижении регионов: подписи под ним поставили глава агентства Мария Трофимова и генеральный директор ГТИБ Юрий Богданов.

«Тюменская область неизменно вызывает интерес у наших туристов, - сказал перед подписанием соглашения Юрий Богданов. – Она привлекает петербуржцев возможностью в одной поездке сочетать самые разные виды отдыха. А кроме того, наши регионы связывает история».

И Мария Трофимова, рассказывая о «приемных» возможностях Тюменской области, с этим согласилась, поскольку и история династии Романовых, и судьбы Григория Распутина или декабристов неразрывно связывают Петербург с зауральским регионом.

«Тюменская область – это регион-сюрприз, - пояснила она. – Дело в том, что представления о нем зачастую совершенно не соответствуют реальности, которая во многом оказывается гораздо лучше и интереснее». И презентация показала: регион действительно обладает огромным туристическим потенциалом, поскольку располагает массой возможностей для разнообразного отдыха.

В частности, жителей Петербурга вполне может заинтересовать перспектива зимой отправиться на термальные курорты в Тюмени, которые, по словам Марии Трофимовой, по уровню сервиса и целебным качествам воды не уступают заграничным.

А погружение в историю края сулит падким до экскурсий жителям города на Неве массу открытий. «Когда вы побываете в селе Покровском на родине Григория Распутина, уверена, что на входе в музей еще будете называть его Гришкой, а на выходе не иначе как Григорием Ефимовичем», - резюмировала глава Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Кроме нее, о туристических ресурсах региона и предлагаемых программах нескольким десяткам специалистов турбизнеса Петербурга рассказали Наталия Чагина, директор компании «Трэвел», а также Любовь Матиевская, президент тюменского областного Союза туриндустрии и руководитель компании «Рыжий слон».

Они в деталях описали туры «В Сибирь по своей воле», «Рождество по-сибирски», «Императорский маршрут» и «Чёрное золото Сибири», сделав акцент на нюансах размещения, длительности и стоимости туров, а также возможностям формирования групп. На этот счет Наталия Чагина сразу сказала, что сборные туры, намеченные к реализации на определенные даты, выполняются в любом случае – «даже если получится так, что в группе всего один человек».

«Если в тот или иной готовый маршрут по желанию ваших туристов вы захотите внести какие-то изменения, тоже пойдем навстречу», - заверила она.

Обе стороны (а среди петербургских специалистов нашлось немало тех, кто уже успел побывать в Тюменской области) констатировали: всего за 2-3 последних года регион, ранее ассоциировавшийся исключительно как нефтегазовый, превратился в популярную туристическую дестинацию, с которой рады сотрудничать как крупные операторы, так и иные субъекты федерации.

Результат впечатляющий: в 2018-м году область посетили более 2,4 млн туристов (в т. ч. зарубежных), а только летом 2019-го - свыше миллиона человек. И похоже, что по объему турпотока Тюменская область совсем скоро будет на равных соперничать с давно «раскрученными» соперниками в виде Карелии, Иркутской области и т. д.

/TOURBUS.RU