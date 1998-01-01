Новости Операторы речных круизов просят Ростуризм продлить программу кэшбека на начало следующей навигации Руководители шести ведущих российских круизных компаний обратились с письмом на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой

Крупнейшие туроператоры, организующие и реализующие круизы по рекам России, обратились в Ростуризм с просьбой изменить сроки реализации круизных путешествий в рамках второго этапа программы туристического кэшбека, с ем, чтобы «захватить» начало навигации 2021 года. Письмо на имя главы ведомства Зарины Догузовой подписали топ-менеджеры компаний "Водоходъ", "Гама", "Русич", СК "Созвездие", "Круизный Дом", "Инфлот", - сообщил «Интерфакс». В обращении подчеркивается, что до пандемии коронавируса число пассажиров на речных круизных маршрутах по России превышало 450 тыс. в год. Авторы письма отмечают, что условия второго этапа программы туристического кэшбека делают невозможным участие в акции пула компаний, специализирующихся на организации и реализации круизов, так как совершить поездки в рамках акции можно будет только до 10 января 2021 года. Они напоминают, что реализация круизных туров на навигацию 2020 года уже практически завершена из-за климатических условий страны. "Все участники круизного пула уже опубликовали на своих сайтах цены и маршруты круизов на навигацию, которая начнется с конца апреля 2021 года, и готовы предложить эти туры потребителям. Просим вашего содействия по включению речного круизного продукта во второй этап программы стимулирования внутренних турпоездок с периодом продажи туров на даты с середины апреля до 30 июня 2021 г. Мы просим разрешить в виде исключения именно для речного круизного сегмента реализацию турпакетов на 2,5 месяца сезона 2021 г., когда начнется навигация", — пишут авторы письма. Они напоминают, что в последнее время правительство РФ выделило миллиарды рублей на создание нового отечественного речного и морского флота. Часть теплоходов уже спущены на воду, часть – заложены и будут достроены в ближайшие годы. "Несомненно, такое пополнение флота требует дополнительной стимуляции для продажи речных круизов, и программа кэшбека успешно выполняет такую задачу", — подчеркивают круизные туроператоры. Туроператоры по круизам в своем письме отмечают, что первый этап реализации программы туристического кэшбека прошел очень успешно для этого сегмента рынка — туристы приобрели речных круизов более чем на 100 млн рублей. Как отмечает Светлана Гончарова, заместитель генерального директора компании «Мостурфлот», которую сегодня цитирует РСТ, «Наши туристы приняли активное участие в первой акции кэшбэка и уже звонят, ждут следующей. Если ее проведут в октябре, то это самое подходящее время – именно осенью идет бронирование на весну, на майские праздники. Причем для продажи круизов это гораздо более подходящее время, чем август, когда большинство людей свои отпуска уже отгуляли, а о новых пока не задумались. Надеюсь, что кэшбэк их подтолкнет. У нас сейчас хороший объем бронирований на весну, но это, в основном, перенесенные из-за пандемии поездки. Новых заявок заметно меньше, чем в то же время год назад». В свою очередь Константин Пучков, генеральный директор компании «Круизный дом», отмечает: «Круизный пул возлагает большую надежду на то, что отраслевое руководство услышит нашу просьбу, донесет ее значимость до правительства. Ведь важность развития отечественной круизной отрасли на реках и на Черном море государство уже оценило и стало вкладывать огромные ресурсы в его развитие. Но если круизы действительно фактически исключат из программы, принцип последовательности государственного инвестирования в нашу отрасль и даже, если хотите, ее имиджевого продвижения, нарушится. Программа кэшбэка – один из самых эффективных способов поддержки круизного отдыха в России. Как показал первый этап программы, большое количество россиян впервые обратили внимание на речные круизы, а многочисленные постоянные клиенты получили возможность приобрести льготные путевки. Мы очень надеемся, что правительство не допустит дискриминации как круизных туроператоров, так любителей круизов. И если туристы купят поездку на теплоходе сейчас, то деньги пойдут на поддержание всей круизной отечественной инфраструктуры уже в четвертом квартале этого года. Все участники круизного рынка в этом нуждаются как никогда». Напомним, что правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В первом этапе распродажи туров с кэшбеком, прошедшем с 21 по 28 августа, приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено использовать для второго этапа, он начнется в октябре и продлится полтора месяца. /TOURBUS.RU

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