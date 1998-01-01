Петербург хочет стать столицей гольф-туризма

В рамках состоявшейся на днях в городе на Неве «Петергофской Гольф Ассамблеи» специалисты обозначили пути развития гольф-туризма в России: по их оценке, растущий спрос на него вполне можно использовать в качестве нового инструмента привлечения гостей и продвижения Петербурга как международного и российского гольф-центра, - сообщает наш специальный корреспондент.

Во время обсуждения темы эксперты назвали драйверы и барьеры направления, обозначили параметры роста туристических гольф-потоков в Россию и ожидаемые результаты взаимодействия представителей всех заинтересованных в этом сторон. По мнению председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, «гольф действительно завоевывает весь мир».

«Сегодня очень много туристов по всему миру интересуются им. – уверен он. - И хотя Россия пока малоизвестна на мировой карте гольф-туризма, у нас есть очень большой потенциал для развития направления. В частности, имеются хорошо развитая гостиничная инфраструктура, высокий уровень сервиса и огромное количество уникальных событий».

К числу которых он отнес гольф-турниры и другие интересные спортивные мероприятия.

В свою очередь, президент Федерации гольфа Петербурга Сергей Спицын отметил, что в Северной столице расположены уже четыре гольф-клуба. «Их локация уникальна: все они находятся на расстоянии 20-30 минут ходьбы друг от друга, и поэтому можно создавать прекрасные гольф-туры, – считает он. - Клубы разные, а их поля интересны и входят в 10-ку лучших в Европе и в 20-ку лучших в мире».

Эксперт отметил и рост интереса к этому виду отдыха: по его словам, если в 1996 году в гольф в Петербурге играли всего … два человека, сейчас играют 2 тысячи, а темп ежегодного роста аудитории составляет 10-15%.

Однако, по оценке Сергея Спицына, потребуется еще 10 лет для того, чтобы сделать направление экономически выигрышным. «Правильный путь - это развитие как международного, так и внутреннего гольф-туризма, когда сильные игроки едут соревноваться и проводить мастер-классы на гольф-полях регионов страны, – полагает он. - За счет этого мы можем достичь роста показателей в течение трех лет в таких важных категориях, как детский и студенческий гольф».

Как считает директор АНО «Международный центр гольф-туризма» Анна Овчинникова, «Россия как новое направление интересна и достойна профессионального комплексного подхода при позиционировании и продвижении на мировом и российском рынке ее уникальных гольф-продуктов».

По ее мнению, здесь у Петербурга выигрышная позиция, так как «объединение мирового художественного наследия с развитой современной гольф-инфраструктурой позволяет позиционировать его как центр притяжения и драйвер гольф-туризма всей страны».

В настоящее время в России имеется уже 52 сертифицированных гольф-поля, 16 из них - 18-луночные поля.

Как считает Анна Авчинникова, потенциал Петербурга и России в этом направлении велик, поскольку только в Китае насчитывают 3 млн гольфистов, по всему миру этой игрой увлекаются около 100 млн человек, а только зарегистрированных гольфистов (тех, кто платит ассоциациям) примерно 57 млн. Если учесть, что эти люди, как правило, не бедные, они путешествуют по миру от 2-3 раз в год.

Для повышения объемов въездного гольф-туризма в Петербурге и в регионах России «Международный центр гольф-туризма» связывает туристскую отрасль с гольф-индустрией и приглашает партнеров из клубов, отелей, ресторанов, авиалиний и других представителей туриндустрии «объединить усилия и создать на мировом рынке осведомленность о России как о направлении, где можно играть в гольф».

«На уровне туроператоров мы стараемся развеивать все мифы о России как о гольф-направлении, – поясняет эксперт. - Создаем и развиваем понятный актуальный туристский продукт Golf in Russia, а также выстраиваем информационную политику по всему миру как и среди туроператоров, так и среди гольфистов».

Как отметил один из приглашенных гостей, генеральный консул Республики Корея Квон Донг Сок, «в Корее гольф-индустрия - отрасль, которая развивается высокими темпами и, на мой взгляд, есть большой потенциал для сотрудничества и обмена с партнерами из Петербурга».

/TOURBUS.RU