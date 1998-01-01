Новости ВЦИОМ рассказал, как россияне отдыхали прошедшим летом Пандемия коронавируса внесла заметные изменения в отпускные предпочтения наших сограждан

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне провели отпуск этим летом. Исследование проводилось на базе опроса "ВЦИОМ-Спутник". Это ежедневный телефонный опрос россиян старше 18 лет, охватывающий 1600 респондентов, проживающих не менее, чем в 80 регионах. Среди отпускных предпочтений россиян «постпандемическим» летом-2020 лидировал дачный отдых — 45%. Его предпочитают россияне среднего возраста и старше 60 (35-44 года — 45%, 45-59 лет — 43%, от 60 лет — 53%). На втором месте — отдых дома (37%, чаще молодые люди 18-24 лет — 49%, 25-34 лет — 44%). Также в топ-5 отпускных предпочтений входят пляжный отдых (29%), культурный отдых (28%) и активный отдых: походы, велосипедные туры, подъемы в горы (26%) и путешествия на автомобиле (26%). Летом 2020 года более трети россиян отдыхали дома (37%), еще четверть — на даче или садовом участке (27%). Каждый десятый (9%) ездил в другой город, а 6% посетили курорты Краснодарского края. Провели лето там, где планировали изначально, 46% россиян. У каждого пятого изменилось место отдыха (22%), а еще 23% сменили планы и не стали брать отпуск. Топ-3 причины перемены планов: коронавирус и карантинные меры (58%), финансовые проблемы (18%) и закрытые границы (11%). Один человек, ездивший этим летом за пределы своего дома и дачи, потратил на отдых в среднем 32 592 рубля (на 18,5% меньше, чем в 2019) при планируемом бюджете в 49 500 рублей (на 14% меньше, чем в 2019). Отдых длился в среднем 33 дня, а наиболее часто называемое количество отпускных дней — 20. Практически каждый седьмой (16%) отдыхал только в выходные, 58% брали отпуск. Каждый отдыхавший ездил в среднем с компанией из четырех человек. Большинство отдыхавших этим летом остались довольны своим отдыхом (71% против 27% недовольных). Среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи, уровень удовлетворенности выше: 90% vs 10% недовольных, этот показатель ниже на 3 п.п по сравнению с прошлым годом. Основные причины недовольства тех, кто ездил этим летом за пределы своего города или дачи: не смогли поехать туда, куда хотели (52%, +19 %. с прошлого года), плохая погода (9%, −11 %), слишком короткий отдых (9%, −7 %). При планировании своего отдыха большинство россиян, выезжавших за пределы города и дачи, не обращались в туристические фирмы (90%, +10 % с прошлого года). В итоге оформили свой отдых через турфирму 68%. Главным преимуществом обращения в турфирму россияне считают более качественную организацию отдыха (14%), а основным недостатком — дороговизну туров (26%). Тем, кто отдыхал в России в этом году, более всего понравились погода и климат (20%), природа (20%) и море (15%). Менее всего их удовлетворили цены (16%), уровень сервиса (10%) и качество дорог или пробки (10%). В среднем вероятность того, что они порекомендуют отдых по России своим друзьям или знакомым, отдыхавшие в этом году оценили в 8 из 10 баллов. В последние пять лет ездили отдыхать по России несколько раз в год 9% россиян, минимум один раз в год 23%, а один раз в пару лет — 18%. За последние пять лет условия отдыха внутри страны изменились в лучшую сторону, по мнению 46% россиян, чаще так считают те, кто выезжал за пределы своего города или дачи (52%). Чаще россияне выезжают в Краснодарский край (28%), в Крым (9%) или столицы (Санкт-Петербург — 5%, Москва — 4%). По шкале от 1 до 5 наиболее высоко россияне, отдыхавшие в последние пять лет внутри страны, оценивают природу и климат (4,37), возможность побывать в интересных местах (4,13), безопасность отдыхающих (3,87) и наличие культурного досуга (3,79). Самые низкие оценки получила стоимость проезда до курорта (3,10). В целом в прошлом году россияне чаще ездили отдыхать тоже по России (41%). Те, кто никуда не ездил в этом году, в прошлом чаще бывали за рубежом (32%). Выяснилсь также, что о программе кешбэка за туры по России что-либо слышали 70% россиян, из них каждый пятый хорошо информирован (19%). Абсолютное большинство россиян сообщили, что не пользовались этой программой (99%). Хотели бы принять в ней участие 42% наших соотечественников. Причины, ко которым «ешбэк за туры по России неинтересен россиянам: нет финансовой возможности (17%), не любят путешествовать (11%), не планируют никуда ехать (10%) или не заинтересованы в этом (10%). /TOURBUS.RU

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