Новости Горячие новости Саудовская Аравия возобновит выдачу туристических виз/ Париж вводит новые ограничения из-за второй волны коронавируса/ Американскому туристу грозит тюремный срок за публикацию отзывов о тайском отеле

Саудовская Аравия возобновит выдачу туристических виз Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года, сообщает газета The Jakarta Post. Как отмечается, выдача виз может возобновиться и раньше в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Как отмечает газета, туризм — ключевой элемент стратегии реформ наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, направленной на снижение зависимости экономики от нефти. Страна ввела визы для граждан 49 стран в сентябре 2019 года, до этого посетить Саудовскую Аравию с туристическими целями было практически невозможно. Власти рассчитывают, что туризм начнет составлять до 10% ВВП к 2030 году. В конце февраля королевство закрыло свои границы для иностранных паломников и туристов как минимум из 25 стран. В марте был полностью запрещен въезд и выезд из страны. "Турсектор сильно пострадал, к концу года мы ожидаем падения на 35-45%. В то же время внимание к внутреннему туризму смягчило негативные последствия – он вырос на 30%, это выше всяких ожиданий", — отметили в Минтуризме страны. В Саудовской Аравии зарегистрировано почти 333 тыс. случаев COVID-19 и 4655 смертей. Уровень заражения неуклонно снижался в течение последних нескольких недель. Париж вводит новые ограничения из-за второй волны коронавируса В Париже и еще более чем 10 городах Франции с понедельника начали действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщают французские СМИ. В частности, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки. Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми. При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения. На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальные взаимодействия в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон — Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза. За время пандемии во Франции зарегистрировано около 540 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 31 тыс. человек скончалось. Американскому туристу грозит тюремный срок за публикацию отзывов о тайском отеле Американскому туристу в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы за публикацию негативных отзывов о местном отеле, сообщает газета Bangkok Post. "Курорт Sea View Resort на острове Ко Чанг подал в суд на американца Уэсли Барнса, который в июле написал серию негативных отзывов о своем отдыхе, в том числе на сервисах TripAdvisor и Google. Гостю грозит до двух лет тюрьмы", — пишет издание. Сообщается, что в своем отзыве турист обвинил персонал отеля в "недружелюбии" и заметил, что на курорте "ведут себя так, будто не заинтересованы в гостях". В комментарии к отзыву отель, в свою очередь, обвинил постояльца в клевете и том, что он пришел в ресторан со своим алкоголем в нарушение правил. В гостинице отметили, что пошли туристу навстречу и позволили не платить взнос 500 бат (1250 рублей) за свою бутылку, но путешественник все равно пошел на конфронтацию. Подать иск на гостя курорт смог благодаря особенностям местного законодательства, которое допускает гражданское и уголовное преследование в случаях клеветы и подозрений на нее. Максимальный приговор – два года и тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч бат (почти 500 тыс. рублей). На данный момент Уэсли Барнс провел в тюрьме две ночи и был освобожден под залог. Отель Sea View Resort & Spa имеет 1920 отзывов на TripAdvisor и высокий рейтинг 4,5 из 5. Среди негативных есть и публикации на русском языке. Россияне жаловались на плесень в номерах, доплаты, но в то же время отмечали красоту территории, - отмечает «Интерфакс». /TOURBUS.RU

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