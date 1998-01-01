Мальдивы признаны безопасным туристическим направлением

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) включил Мальдивы в список безопасных стран для путешествий и вручил Safe Travel Stamps. Совет признал усилия Мальдивских остров по предотвращению распространения вируса COVID-19 эффективными и соответствующими глобальным протоколам WTTC, - сообщили нам в турофисе Мальдивской Республики.

Как сообщили в турофисе, количество новых случаев заражения COVID-19 на Мальдивах постепенно снижается. 24 сентября было зарегистрировано 54 новых случая, 24 из которых – иностранные граждане.

В турофисе также напомнили, что Мальдивы открыты для российских туристов с 15 июля, рейсы Аэрофлота возобновлены с 10 сентября (2 рейса в неделю). При этом всем прибывающим на Мальдивские острова необходимо заполнить онлайн-форму до прибытия и приложить отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, что Мальдивы 10 сентября изменили правила въезда: теперь планирующим путешествие иностранным туристам необходимо не позднее, чем за 72 часа до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал.

При этом справка с отрицательным результатом теста должна быть на английском языке, также в ней должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица. Ранее такую справку необходимо было предъявлять только при въезде в страну.

По словам главы Минтуризма Абдуллы Маусума, Мальдивы хоть и открыли границы для иностранцев с соблюдением довольно мягких требований, но стране необходимо обеспечить безопасность всех граждан, включая сотрудников индустрии гостеприимства, которые контактируют с туристами. "Новые требования гарантируют безопасность и защиту самих путешественников, посещающих Мальдивы, и будут способствовать росту турпотока в страну", — цитирует его издание The Edition.

По информации туроператоров, которых цитирует «Интерфакс», спрос российских туристов на мальдивском направлении резко вырос после открытия прямого сообщения.

«С момента объявления о том, что возобновляется авиасообщение с Мальдивами, активизировались туристы, как постоянные клиенты, так и новые. Запросы от агентств и звонки идут постоянно. Даже те, кто ранее не планировал посещение Мальдив, уже готовы бронировать и на сентябрь, и на октябрь, и на Новый год именно потому, что эта пляжная страна с прекрасным климатом открылась первой из зимних экзотических направлений", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

По данным Минтуризма, с 15 июля по 8 сентября Мальдивы посетили 11,6 тыс. путешественников, до конца года в стране ожидают еще 100 тыс. туристов.

В 2019 году Мальдивы посетило 1,7 млн иностранных туристов, в том числе более 82 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU