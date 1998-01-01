"Красная Поляна" оценила результаты ребрендинга

В пресс-центре ТАСС состоялась онлайн-пресс-конференция «Курорт Красная Поляна: итоги ребрендинга и развитие туризма в новых условиях». Представителям СМИ были представлены итоги «постребрендингового» года и главные инвестиционные проекты 2021 года, - сообщает наш специальный корреспондент.

"Красная Поляна" (прежнее название «Горки Город») - горный курорт развлечений на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк.

Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, шесть зон для фрирайда, 13 современных подъёмников, два сноупарка с различными фигурами.

В сентябре 2019 года состоялся первый в истории курорта ребрендинг и спустя год международным маркетинговым агентством Ipsos Comcon было проведено исследование знания бренда курорта и его восприятия среди жителей России. Опрос показал, что курорт известен 93% тех, кто путешествовавал за последние два года.

Также "Красная Поляна" была названа опрошенными как лучший российский курорт с высоким качеством отелей и сервиса, с большим выбором развлечений на любой вкус для отдыха как зимой, так и летом. Кроме того, за глобальный перезапуск курорта оргкомитет премии «Ты Будешь Гордиться – 2020» наградил "Красную Поляну" в спецноминации «Ребрендинг года».

Курорт "Красная Поляна" объединил под одним брендом всё то, что развивалось долгие годы как отдельные направления и со временем станет горным курортом развлечений, предлагающим в течение всего года разнообразные варианты для отдыха: отели, SPA-комплексы, казино, рестораны, экомаршруты летом и самую большую зону вечернего катания зимой.

А кроме того - фрирайд-трассы, высокогорный парк аттракционов с самым длинным зиплайном в России, сноупарки и отличные горнолыжные трассы для новичков и опытных лыжников и сноубордистов.

Дальнейшее развитие «Красной Поляны» предусматривает новое зонирование. Уровень «Поляна 540» обеспечит демократичный, динамичный и «шумный» отдых, а уровень «Поляна 960» — тихий, спокойный и премиальный.

«Мы переросли рамки олимпийского курорта "Горки Город" и готовы развиваться впредь под новым брендом, с новой концепцией — горного курорта развлечений»— считает генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский. - Теперь наша цель - стать курортом международного класса».

Он сообщил, что объём инвестиций в обновление курорта составит около пяти млрд рублей в течение пяти лет, из которых 0,5 млрд будет инвестировано уже в этом году.

Также г-н Круковский рассказал о базовых проектах 2021 года. «Во-первых — это проект «100К- Сто развлечений Курорта Красная Поляна» - от трекинга и велнесса до экстремальных развлечений и семейного отдыха.

Во-вторых - стратегия устойчивого развития, главная задача которого — сохранение поистине уникальных природных условий, в которых нам посчастливилось жить».

«Проект «100К» — это 10 направлений отдыха и в каждом из них по 10 и более развлечений для каждого гостя, - пояснила Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта. - Мы послдовательно реализуем нашу стратегию, принятую в прошлом году, и ориентируемся на три целевые группы: семейные гости, динамичная молодёжь и «гедонисты»».

Г-жа Филипенкова отметила также, что предстоящей зимой на "Красной Поляне" ожидается традиционно высокий поток туристов: на данный момент уровень бронирование отелей в сегменте 5* на зимние каникулы уже превышает 60%.

В планах "Красной Поляны" на 2021 год два больших проекта - эксклюзивный клубный посёлок «Шале Красная Поляна» и Центр функциональной медицины «Medical & SPA Поляна 960».

Комплекс шале будет возведён в окружении гор и заповедной природы Сочинского национального парка на высоте 1000 метров над уровнем моря и обеспечит курорту статус одного из лучших мест для элитного отдыха в горах.

Единственный же в России комплекс "Medical & SPA Поляна 960", строительство которого началось в этом году— это первый шаг к созданию на курорте медцентра уровня 5*, по климатическим стандартам не уступающего альпийским клиникам Европы.

/TOURBUS.RU