На берегах Невы встретили первых «чартерных» туристов из Москвы и Екатеринбурга

Вчера стартовала анонсированная ранее программа чартерных перелетов в город на Неве, которую организовал оператор «Библио Глобус» на крыльях авиакомпании «Россия». По сообщению перевозчика, 28 сентября он приступил к ее реализации: загруженный практически на 100% первый рейс в рамках новой программы прибыл в Пулково из Москвы утром, а вечером прилетел аналогичный борт из Екатеринбурга, - сообщил наш корреспондент в Северной столице.



​Пилотный проект реализуется при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга - рейсы «России» будут ежедневно выполняться из столицы, еще три раза в неделю из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары, и дважды в неделю - из Перми.

При этом все полеты осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800 в одноклассной компоновке, рассчитанной на перевозку 189 пассажиров.

До конца октября, по данным перевозчика, по туристической программе он планирует перевезти в Петербург более 8 тыс. пассажиров, а всего, по предварительной оценке «Библио Глобуса», она позволит дополнительно увеличить внутренний въездной туристический поток в Петербург на 400 тыс. человек в год.



«Являясь крупнейшим перевозчиком Северо-Запада, «Россия» уделяет особое внимание повышению туристического пассажиропотока, – подчеркнули в авиакомпании. - В условиях ограничения международного авиасообщения прикладываем все усилия для того, чтобы достичь этого как за счет формирования разветвленной маршрутной сети, позволяющей жителям Северной столицы выбирать новые направления путешествий, так и выполняя прямые туристические рейсы в Петербург из регионов».



При этом стоит особо подчеркнуть: совместный продукт базового перевозчика Пулково и одного из крупнейших туроператоров страны стал доступен для покупки в рамках пакетного предложения, сформированного на основе перелета, трансфера, проживания и экскурсионного обеспечения.

«Самое важное в этом случае – наличие удобного гостям турпакета, включающего в себя все необходимые им составляющие, - подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - В проекте задействованы десятки отелей города, а в пакет входят, помимо проживания, трансфер и экскурсионное обслуживание. Причем гости могут выбрать самые разнообразные варианты – в том числе и эксклюзивные. Наша основная цель - представить Петербург в качестве города, в который можно (и нужно!) приезжать многократно».

По словам эксперта, программа особенно актуальна потому, что запускается незадолго до начала «низкого» сезона и, поэтому поможет и городу, и его турбизнесу поддержать турпоток на необходимом уровне. А также «растянуть» сезон и сформировать у туристов потребность приезжать в Северную столицу по нескольку раз в год не только в период уже давно «раскрученных» «белых» ночей, но и в любое другое время года.

«Если всё пойдёт как задумано, в дальнейшем и частота полётов, и количество участников проекта могут быть увеличены», – констатирует Сергей Корнеев.

Стоит напомнить: чартерная программа в Петербург из шести регионов России стала первым в стране проектом, в рамках которого полеты выполняются не на курортную территорию, а в город с богатой «экскурсионкой».

При этом значимость Петербурга как туристической дестинации по достоинству оценили не только организаторы туризма, но и сами власти города на Неве - ведь по официальным данным, вклад индустрии гостеприимства в бюджет Петербурга в 2019-м составил 378,6 млрд рублей.

/TOURBUS.RU