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Курсы доллара и евро продолжают расти/ Таиланд может вдвое сократить срок карантина для туристов/ Израиль запретил выезд из страны

Курс доллара и евро продолжают расти

Доллар США и евро развернулись вверх после небольшого снижения на открытии торгов и уверенно растли на "Московской бирже" утром в понедельник. При этом курс доллара поднимался в моменте до 79 руб./$1, евро торговалось недалеко от 92 руб./EUR1.

Курс доллара в 10:21 МСК составил 78,96 руб./$1, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 91,82 руб./EUR1 — плюс 89 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 81,3 копейки — до 84,75 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием санкционных рисков на опасениях того, что постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ. Таиланд может вдвое сократить срок карантина для туристов

Таиланд в ноябре может сократить срок карантина для иностранцев с двух до одной недели, сообщает газета Bangkok Post.

"Таиланд готов ослабить ограничения для туристов, если первые две группы из 300 иностранцев пройдут 14-дневный карантин без выявления случаев COVID-19. Они прибудут в страну после 1 октября, результаты станут известны 15 и 21 октября", — пишет издание.

Если эксперимент пройдет успешно, в стране в середине ноября могут сократить срок обязательного карантина для иностранцев с двух до одной недели. Тем не менее, тесты ПЦР будут по-прежнему нужны.

Таиланд с октября начнет выдавать специальные туристические визы долгосрочного пребывания. Путешественники должны будут готовы приехать в страну не менее, чем на 90 дней, а также пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, для туристов есть квоты: в неделю могут въехать не более 300 человек. Как отмечает Bangkok Post, этого недостаточно для восстановления туризма, но это именно то количество человек, которое смогут обслужить местные медики.

Израиль запретил выезд из страны

Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны, сообщила министр транспорта Мири Регев. "Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, смогли покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", — говорится в заявлении министра транспорта.