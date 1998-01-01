Costa рассказала о возобновлении круизов

Уже этой осенью Costa Cruises предложит популярные маршруты по Средиземному морю и Канарским островам, а зимой - кругосветный круиз

Лидер европейской круизной индустрии Costa Cruises, входящая в состав Carnival Corporation & plc, готова к зимнему сезону 2020-2021 и объявила о восстановлении круизов, приостановленных из-за пандемии, сообщили нам в компании.

Сентябрьское ограничение, согласно которому круиз могут совершить лишь граждане Италии, распространяется на первые три круиза двух лайнеров: на Costa Deliziosa – 6, 13, 20 сентября и на Costa Diadema – 19 сентября. С конца сентября помимо итальянских граждан круизными пассажирами станут и путешественники из других европейских стран.

В соответствии с постановлением правительства Италии от 7 сентября круизные путешествия на итальянских лайнерах разрешены для резидентов и граждан стран: Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Венгрии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

27 сентября и 4 октября Costa Deliziosa совершит недельный круиз по Италии из Триеста, а с 10 октября лайнер будет выполнять недельные круизы в Грецию.

Декабрь ознаменуется вводом в эксплуатацию нового корабля – Costa Firenze, который строится на верфи Fincantieri в Маргере (Венеция). Его дизайн вдохновлён красотой Флоренции эпохи Возрождения и воплощает собой неподражаемый итальянский стиль.

В семидневный премьерный круиз по Средиземному морю с остановками в порту Савоны, Специи, Неаполя, Валенсии, Барселоны и Марселя лайнер последнего поколения отправится 27 декабря.

Круиз по Средиземному морю на Costa Smeralda, флагманском корабле и первом лайнере Costa, работающем на сжиженном природном газе (СПГ), запланирован на 10 октября с выходом из Савоны, лайнер будет курсировать в Западном Средиземноморье.

В начале ноября можно будет отправиться в два запоминающихся круиза на Costa Diadema – 12-дневное путешествие на Канарские острова и 14-дневный круиз в Египет и Грецию.

3 января 2021 года начнется 13-ое кругосветное плавание лайнера Costa Deliziosa.

Все остальные круизы, ранее запланированные с октября 2020 года по март 2021 года, отменяются.

На всех круизных кораблях Costa сезона 2020-2021 действует протокол безопасности Costa – полный комплекс мер по оперативному реагированию на COVID-19 на борту круизного корабля и на суше. Они включают в себя взятие экспресс-анализа на COVID у всех гостей перед посадкой на борт и безопасные береговые экскурсии.

Протокол будет постоянно обновляться в зависимости от развития ситуации и новых медицинских заключений, - отметили в компании.

/TOURBUS.RU