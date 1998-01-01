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28 сентября
Россия возобновляет авиасообщение с Прагой и Будапештом
Несмотря на начало регулярных рейсов «Аэрофлота» и Czech Airlines в Венгрию и Чехию, туристы пока что воспользоваться ими не смогут
Авиакомпания Czech Airlines возобновит рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага с воскресенья 4 октября 2020 г. Рейсы №ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
"Въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен и доступен только некоторым категориям граждан. Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиями для въезда в РФ", — отмечается на сайте авиакомпании.
В Прагу начнет летать и «Аэрофлот», причем с 1 октября, сообщил источник ТАСС, близкий дирекции международного аэропорта чешской столицы. Рейсы будут осуществляться по четвергам и субботам.
По данным источника, чешские власти выдали «Аэрофлоту» разрешение, но пока на две недели. Запланированы полеты на 1, 3, 8 и 10 октября. Ожидается, что далее разрешение будет продлено. В Росавиации ТАСС ответили, что эти сведения не комментируют.
Напомним, что Россия пока не заявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией. Для въезда в эту страну действуют такие же ограничения, как для большинства других европейских государств.. Въезд в страны ЕС возможен с целью лечения, к родственникам, на длительную учебу или при наличии ВНЖ.
«История с Чехией пока «не про туризм». Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные рейсы. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию», – говорит один из представителей российской авиаотрасли, которого цитирует сегодня АТОР.
По информации посольства Чешской Республики в Москве, с 21 сентября при въезде в Чехию иностранцы должны соблюсти несколько условий. Вначале необходимо заполнить онлайн-формуляр по ссылке www.prijezdovyformular.cz и предоставить его на границе.
После прибытия в страну в течение 5 дней за свой счет пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. От обязательного тестирования освобождены лишь работники транспорта, иностранцы с разрешением на пребывание в ЕС, которые передвигаются транзитом через ЧР в течение 12 часов с целью возращения домой, а также дипломаты и служащие в международных организациях, аккредитованных в МИД ЧР, если их пребывание не превысит 14 дней.
«До момента предоставления результатов тестирования, у иностранцев на территории ЧР не будет возможности приступить к работе либо к образовательному процессу в учебном заведении», – подчеркивается в сообщении чешской дипмиссии.
При этом, как сообщает The Guardian, в Чехии в минувший четверг выявили 2309 новых случаев коронавируса COVID-19. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом, общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.
Также «Аэрофлот» с 26 сентября на месяц возобновил рейсы из Москвы в Будапешт, но туристы воспользоваться ими не смогут, - сообщает «Интерфакс».
На сайте перевозчика доступны авиабилеты в столицу Венгрии из Москвы с датой вылета до 24 октября. Рейсы выполняются дважды в неделю.
В посольстве Венгрии в России подчеркнули, что воспользоваться рейсами смогут лишь некоторые категории граждан, туристов среди них нет: «Обращаем внимание на то, что прямые рейсы не означают отмены ограничений на поездки между странами. Перелетами могут воспользоваться только лица, имеющие право на въезд в Венгрию и/или в Россию».
Отметим, что с начала сентября власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев для сдерживания распространения коронавируса.
Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.
/TOURBUS.RU
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