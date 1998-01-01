В Северной столице появится «посольство» UNWTO

В Северной столице с большим размахом отметили Всемирный день туризма, инициировав самую масштабную в Российской Федерации акцию «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». По предварительным оценкам, в ней приняли участие десятки тысяч горожан и гостей мегаполиса, а одних только бесплатных экскурсий им предложили десятки, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Кроме того, в рамках акции состоялись звуковое шоу «Поющие мосты», мотопробег, проход аквабайкеров и SUP-серферов по рекам и каналам, многочисленные концерты и гастрономические мастер-классы.

Поздравляя жителей Петербурга и туристов, а также всех профессионалов отрасли с праздником, губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что Всемирный день туризма имеет для Северной столицы особое значение.

«Наш город стал одним из самых востребованных направлений для путешествий в мире, получил самые престижные международные премии и титулы, - констатировал он. - Став одной из основных отраслей экономики города с показателем в 4,4% валового регионального продукта, туризм даёт работу более 107 тыс. сотрудников (на пике — 300 тыс. человек), а с учётом смежных отраслей в ней трудится полмиллиона жителей.

Многое было разрушено или поставлено на паузу пандемией, но отрасль вновь пошла в гору».

При этом Александр Беглов подчеркнул твердое намерение Петербурга активно взаимодействовать со Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO). Более того - разместить в Северной столице офис ее посла.

Об этом, в частности, шла речь во время встречи с депутатом Госдумы, послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеславом Фетисовым.

По словам г-на Беглова, в рамках взаимодействии с UNWTO планируется разработать единую стратегию продвижения Северной столицы, как ведущей мировой туристской дестинации, а также сотрудничать в реализации проекта создания Образовательного центра международной Академии туризма под эгидой Всемирной туристской организации.

В частности, уже есть договоренность о совместной работе по подготовке международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России», которая пройдет с 28 по 31 октября 2020 года на горном курорте "Роза Хутор". Участвуя в ней, Комитет по развитию туризма Петербурга проведет «круглый стол» на тему «Природный туризм в СЗФО: проектирование и развитие трансграничных туристических маршрутов». А для того, чтобы обсудить варианты сотрудничества, в Петербурге готовы оказать поддержку в организации официального визита руководителя UNWTO.

«Наш город стал одним из первых, кто начал «перезагрузку» туризма, – отметил Александр Беглов. - Многие россияне этим летом выбрали Петербург для путешествия, а город первым в стране прошел сертификацию по международным стандартам Safe Travels. Мы уже приступили к реализации новых проектов и программ, к организации маршрутов по Северо-Западу из Петербурга.

Как только ситуация нормализуется, принятые ранее решения (электронная виза, введение 7-й степени свободы воздушного пространства и пр.) будут реализованы в полной мере».

/TOURBUS.RU