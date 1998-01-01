Новости Профессионалы всего мира отмечают сегодня Всемирный день туризма Главной темой праздника в нашей стране стало в этом году развитие новых российских маршрутов

Всемирный день туризма отмечается вo всем мире 27 сентября. Нfпомним, что Всемирный день туризма был учрежден Всемирной туристской организацией (UNWTO) в 1979 году. В России отмечается с 1983 года. Как сообщает UNWTO, в 2020 году праздник знаменует восстановление туротрасли от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Впервые за 40-летнюю историю столицей торжества станла не одна страна, а несколько — Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Чили. Девизом 2020 года стала тема "Туризм и развитие сельских территорий". Как отметил в своем поздравлении в связи с праздником туризма вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, “Это профессиональный праздник для более чем 2,5 миллионов россиян, которые заняты в индустрии гостеприимства, и их отряды будут расти. Туриндустрия – это почти 4% ВВП нашей страны, она влияет более чем на 50 смежных отраслей экономики... Готовящийся нацпроект по развитию туризма в стране ставит перед собой целью трехкратное увеличение ВВП от туристической отрасли». В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова в своем обращении отметила, что «этот год был полон вызовов для всего мирового туризма, и России удалось не только поддержать отрасль, которая продолжила свою работу в самое тяжелое время, но и в беспрецедентной ситуации запустить туристический сезон. Это стало результатом большой командной работы. Наша ключевая задача сегодня – доступный, безопасный и комфортный отдых для наших граждан. Мы продолжаем эту работу. Желаю всем увлекательных и ярких путешествий, а отрасли процветания». Как сообщили нам в Ростуризме, в нашей стране День туризма отметили многочисленными мероприятиями 26 и 27 сентября, связанными с развитием и продвижением внутреннего туризма. Самая насыщенная программа празднования Дня туризма ждала гостей и жителей Санкт-Петербурга. В программе – звуковое шоу «Поющие мосты», бесплатные пешеходные экскурсии по городу, «Ресторанный фестиваль Visit Petersburg», мотопробег, возможность посещения культурных учреждений. Также была предоставлена возможность прокатиться на ретро-транспорте, речных трамвайчиках по рекам и каналам и принять участие в тематических обзорных экскурсиях по городу на двухэтажных автобусах. В выходные дни можно было посетить и известный русский 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава».



Другие туристические центры «Серебряного ожерелья России» (регионов Северо-Запада) также предложили акции с бесплатными экскурсиями. Так, например, в Псковской области можно было попасть на театрализованную экскурсию «Быт, традиции, обряды крестьян Псковской губернии» или посетить теневой спектакль «Легенда о цветущем папоротнике».

Туриндустрия Рязанской области также подготовила для всех подарки к празднику. Первым к акции присоединился древний Касимов на Оке. 25 сентября гостей города двух культур — русской и татарской - ждали свободное посещение экспозиции касимовского историко-культурного музея-заповедника и квест «За Победой!». 26 сентября в Рязани прошел занимательный исторический квест «Рязанские истории», а 27 состоялся Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Для жителей Рязани и ее гостей было подготовлено 16 экскурсий по самым интересным улицам и музеям города. Не менее насыщенная программа празднования Дня туризма ждала гостей и жителей Красноярска. Так 26 сентября в Красноярске стартовала экскурсия на Торгашинский хребет, а в «Гремячей гриве» прошла экскурсия по 2-ой очереди эко-парка, где со смотровых открываются потрясающие виды на осенний лес. Ну а с полудня прошли экскурсии по центральным скалам национального парка «Красноярские Столбы». ТИЦ Приморья приготовил бесплатные экскурсии на территории музея-заповедника «Владивостокская крепость», а на Сахалине 27 Сентября всех жителей и гостей региона пригласили принять участие в восхождении на пик Чехова. Медиахолдинг «Турбизнес» и портал Tourbus.ru поздравляют друзей и коллег с профессиональным праздником. Желаем с наименьшими потерями преодолеть нынешние нелегкие времена и не растерять столь необходимого в нашей профессии оптимизма! /TOURBUS.RU

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