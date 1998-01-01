Великобритания поможет туристической сфере

Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений, на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией, которая может поставить под угрозу "хрупкое восстановление экономики",- сообщают британские СМИ.

В ходе вчерашнего выступления в Палате общин в четверг Сунак подчеркнул важность поддержки жизнеспособных предприятий и рабочих мест, отметив, что многие бизнесы столкнутся с неопределенностью и падением спроса в зимний период.

"Как я говорю в течение этого кризиса: я не могу спасти каждый бизнес, я не могу спасти каждое рабочее место, ни один министр финансов не смог бы", — сказал Сунак.

Схема предусматривает выплату зарплат сотрудникам компаний, которые будут работать, как минимум, треть своего стандартного рабочего дня. Она начнет действовать в ноябре и продлится шесть месяцев. Власти примут меры для компенсации части оставшихся двух третей зарплаты. Программа будет доступна для работников по всей Великобритании.

Г-н Сунак также объявил о продлении срока действия налоговых льгот для индустрии туризма и гостеприимства. Компании в отрасли будут платить НДС в размере 5% до конца марта вместо запланированного повышения налога до 20% в январе, сказал министр.

"Если мы хотим защитить рабочие места этой зимой, вторым крупным вызовом будет помочь компаниям с денежным потоком, — сказал г-н Сунак. — Сейчас компаниям нужен каждый лишний фунт для защиты рабочих мест".

У компаний также будет возможность выплатить долги в течение вплоть до 10 лет вместо шести лет, что практически вполовину сократит их ежемесячный платеж.

Это позволит компаниям, в случае, если они находятся в действительно затруднительном положении, платить только проценты и отсрочить платежи на срок до шести месяцев, что не повлияет на их кредитный рейтинг, заключил министр.

Напомним, что на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

Он добавил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.

По его словам, правительство также расширяет требование носить защитные маски, в частности, теперь эта мера применима и к "сотрудникам магазинов розничной торговли, всем пользователям такси и частных транспортных средств". Кроме того, в барах и ресторанах гости и сотрудники обязаны использовать маски в то время, когда они еще не сидят за столиком. Г-н Джонсон заявил, что в сферах туризма и торговли рекомендации по мерам борьбы с коронавирусом станут "юридическими обязательствами", в случае нарушения которых будет выписываться штраф. Советник правительства по науке Патрик Вэллэнс в свою очередь заявил, что через несколько недель среднесуточный прирост заражений в Великобритании может достичь 49 тыс. в случае, если не будет предпринято никаких действий. Что касается летальных исходов инфицированных, их каждодневный прирост может составить более 200 к середине ноября. Общее число случаев коронавируса в Великобритании сейчас превышает отметку в 398 тыс., причем более 41,7 тыс. заразившихся скончались.

Напомним также, что в середине этого месяца организаторы ведущей европейской туристической выставки WTM London 2020, проходящей в столице Британии уже в течение 40 лет, сообщили, что приняли окончательное решение о ее проведении в этом году в онлайн-формате.

Как говорится в сообщении, появившемся на сайте выставки, многочисленные виртуальные деловые мероприятия будут проходить в течение трех дней 9-11 ноября с 7 утра до 10 вечера с тем, чтобы в них могли принять участие профессионалы туризма, живущие в различных часовых поясах по всему миру.

/TOURBUS.RU