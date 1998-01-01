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Генконсульство РФ рассказало об отказах нашим туристам во въезде в Турцию/ Оперативный штаб прокомменировал планы по возобновлению авиасообщения с Грецией/ "ИрАэро" отказалась от сотни допусков на рейсы за рубеж

Генконсульство РФ рассказало об отказах нашим туристам во въезде в Турцию

Россияне стали чаще получать отказы во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта, сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

"В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта.

Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (4 месяца) с момента въезда в Турцию", — говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы.

В пресс-службе аэропорта Домодедово в четверг сообщили, что пассажиропоток из России в Турцию с момента возобновления рейсов на ее курорты превысил уровень 2019 года.

Оперативный штаб прокомментировал планы по возобновлению авиасообщения с Грецией

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса COVID-19 пока не приняли решение о возобновлении авиасообщения с Грецией.

"Решение о возобновлении авиасообщения с Грецией пока не принято. Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно", — сообщили журналистам в оперштабе.

Там подчеркнули, что штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее названными критериями, связанными с нормализаций эпидемиологической обстановки.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на греческое посольство в Москве сообщили, что РФ и Греция обсуждают вопрос об открытии с 1 октября авиасообщения с Грецией.

В конце прошлой недели оперативный штаб принял решение о возобновлении с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

При этом всем прилетающим в РФ гражданам необходимо сдать тесты на коронавирус и соблюдать режим двухнедельной изоляции по месту проживания или пребывания.

"ИрАэро" отказалась от сотни допусков на рейсы за рубеж

Авиакомпания "ИрАэро" отказалась от 98 допусков, позволяющих выполнять рейсы из ряда регионов РФ за рубеж, следует из материалов по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

Речь идет о рейсах в города Китая, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Испании, Финляндии, Греции, Германии, Хорватии, Австрии, Литвы, Бельгии и Великобритании.

По заявлению компании Росавиация отозвала эти допуски, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

АО Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту города Иркутска. Узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге.

Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Флот авиакомпании состоит из 29 самолётов, 22 из них эксплуатируются.

/TOURBUS.RU