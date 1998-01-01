Росавиация предупредила о проблемах, возникающих у россиян, прилетающих в Италию «на лечение»

Россиянам стали чаще отказывать в пересечении границы Италии с целью лечения, - сообщает Росавиация.

"В связи с участившимися случаями отказа российским гражданам во въезде в Италию и аннулировании выданных виз, рекомендуем при принятии решения о лечении в клиниках страны воздержаться от такой поездки, если ее целью является прохождение косметических и спа-процедур, лечение методами гомеопатии, прохождение физиотерапии, услуги массажа и мануальной терапии, а также стоматологическое лечение", — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что прохождение курортного лечения в итальянских медучреждениях возможно при наличии у пациентов серьезных заболеваний, подтвержденных документально. "Что касается выдаваемых пациентам приглашений, то рекомендуется обращаться в государственные медицинские учреждения (клиники) Италии. Приглашение должно быть подписано директором учреждения (главным врачом).

Не рекомендуется обращаться в малоизвестные частные клиники, за услугами частнопрактикующих итальянских врачей и прибегать к услугам фирм-посредников, выдающих какие-либо приглашения (справки)", — отметили в ведомстве.

В Росавиации напомнили, что для въезда в Италию россиянам необходима специальная виза категории "Лечение". При ее получении ранее выданные шенгенские визы аннулируются.

Авиакомпаниям в ведомстве посоветовали перед посадкой усиленно проверять все документы пассажиров, отправляющихся на лечение в Италию.

Действительно, самостоятельные российские туристы все чаще приобретают "липовые" справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 тыс. рублей, при этом в качестве цели поездки в них указывается лечение, сообщала ранее исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Чтобы легально попасть сейчас в Европу нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране. Некоторые сервисы предлагают россиянам помощь в организации выезда в страны Европы, для этого они оформляют медицинские справки для выезда в страны ЕС с целью лечения", — рассказала она.

Как отметила г-жа Ломидзе, для оформления справки сервисам нужно знать даты поездки, а также необходимо приобрести авиабилеты и забронировать отель. Готовый документ можно получить по почте через несколько дней. Стоимость его в разных фирмах варьируется от 2 до 60 тыс. рублей.

"Компании заверяют, что никаких проблем на границах не возникнет, многие туристы обращаются за этой услугой, а на российской границе даже не спрашивают эти справки", — пояснила г-жа Ломидзе. - Как правило, самостоятельные российские туристы используют эту лазейку, отправляясь в ЕС со стыковкой в Стамбуле или Великобритании».

Отметим, что в начале пандемии коронавируса Италия стала одной из наиболее пострадавших европейских стран. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 302,5 тыс., число летальных исходов инфицированных превышает отметку в 35 тыс.

У России и Италии пока не достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. На последнем заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Россия в него пока не вошла.

Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте внес 7 сентября изменения в указ о чрезвычайном положении, действующий в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь въезд на территорию Италии разрешен россиянам, которые находятся в «устойчивых эмоциональных отношениях» с итальянцами, даже если они не являются сожителями и их союз не закреплен законом.

Напомним также, что Италия разделила все страны на шесть категорий, для каждой из которых существуют разные правила въезда. Россия находится в списке E, и ее жителям разрешается приехать в Италию по особым причинам, включая работу, учебу, лечение, дела абсолютной срочности и возвращение на постоянное место жительства.

/TOURBUS.RU