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Цифра недели: 60% россиян не готовы делать прививки от коронавируса ради путешествий

Аналитический центр Туту.ру выяснил, готовы ли наши туристы россияне сделать прививку от коронавируса перед зарубежной поездкой

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте и выяснил, готовы ли россияне сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным.

Опрос, в котором приняли участие 2 120 человек, показал, что подавляющее большинство россиян к такому требованию не готовы: 41% респондентов сказали, что в таком случае лучше откажутся от поездки за границу, а ещё 20% попробуют обойти систему, чтобы всё-таки поехать за рубеж, но без прививки.

Пройти вакцинацию ради зарубежных поездок готовы 19% россиян. Почти столько же (18%) сказали, что это зависит от вакцины. Наконец, 2% опрошенных сказали, что уже сделали прививку.

В мае Туту.ру проводил опрос, чтобы узнать, на что россияне готовы ради пляжного отдыха. Тогда 50% респондентов сообщили, что готовы сдать тест COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% готовы были отсидеть 2 недели в самоизоляции по возвращении домой, 12% согласны ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию.

При этом 16% согласны на все вышеперечисленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями заплатить больше, чем обычно.



Результаты опроса «Готовы ли вы сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным?»

41% — Нет. Лучше тогда не поеду за границу

20% — Нет. Попробую обойти систему, чтобы поехать без прививки

19% — Да. Готов(а) сделать прививку ради поездки

18% — Зависит от вакцины

2% — Уже сделал(а)

/TOURBUS.RU