Новости За популяризацию внутреннего туризма взялась Почта России Первым регионом, присоединившимся к перспективному проекту, стала Новгородская область

Почта России запускает проект по продвижению и популяризации знаковых достопримечательностей разных регионов страны, предлагая не только почтовые марки и конверты, но и тематические коробки для отправлений, открытки и упаковочные ленты, - сообщает наш специальный корреспондент. Как поясняют в компании, на каждом продукте из лимитированной серии будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках. Кроме того, выбранные достопримечательности будут отображаться на интерактивной карте на основе Яндекс.Карт, где можно будет посмотреть актуальные фотографии, панорамы и отзывы пользователей сервиса, а также построить до них маршрут из любой точки страны. Первым регионом, присоединившимся к проекту, стала Новгородская область. Её культурное наследие огромно – здесь насчитывается 5204 исторических объектов, 2165 из которых – федерального значения. Только в Великом Новгороде и его окрестностях находится 37 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая кремль «Детинец» – уникальный памятник XI века. Первый этап проекта, в ходе которого с помощью народного голосования будут выбраны достопримечательности, являющиеся главными культурными и архитектурными объектами Новгородской области, пройдет с 17 по 30 сентября включительно. Участники голосования смогут выбрать любой из предложенных объектов, а также написать свой вариант ответа, который будет учтен при подведении итогов. Голосование проходит в официальной группе туристического офиса «Русь Новгородская» в социальной сети Вконтакте. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, впоследствии появятся на коробках для отправлений, открытках и другой продукции лимитированной серии «Почты России». «Символично, что проект берёт свое начало именно с Новгородской области, - отметил Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - Наша земля является центром государственности: здесь была написана первая книга, зародилась первая денежная единица и основы демократии. И сегодня изображения именно новгородских достопримечательностей первыми разлетятся к адресатам по всему миру. Уверен, что посылка с символами нашего региона станет еще более ценной как для получателя, так и для отправителя. Надеемся, что это станет и дополнительным стимулом для развития туристического потенциала области». В свою очередь, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов заявил, что «вместе с нашими партнерами мы хотим помочь людям заново (а кому-то, возможно, впервые) открыть для себя культурно-историческое наследие страны». «Учитывая масштаб деятельности, у нас есть все возможности для того, чтобы сделать этот проект максимально охватным: ежегодно по почтовым маршрутам проходит более 430 млн посылок и более 1,2 млрд писем», – подчеркнул он. Лимитированная серия, посвященная культурному наследию Новгородской области, появится в продаже в январе 2021 года и будет доступна, прежде всего, для отправок из Северо-западного региона России. Но поступит и в другие точки страны: общий тираж серии составит не менее миллиона экземпляров. /TOURBUS.RU



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