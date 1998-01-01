Ростуризм начал прием заявок на получение грантов

Проекты по четырем туристическим направлениям могут претендовать на получение 1,2 млрд рублей

Ростуризм на этой неделе открыл прием заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма в РФ, его результаты станут известны в ноябре сообщили в пресс-службе ведомства.

"Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее.

Сегодня мы рады объявить начало конкурса, результаты которого будут объявлены уже в ноябре", – отмечает руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере внутреннего туризма. Претендовать на эти средства могут проекты по четырем направлениям.

Среди них – приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест).

Второе направление – разработка новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха.

Также на гранты могут рассчитывать разработчики аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам.

Наконец, четвертое направление связано с созданием и развитием доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитием инклюзивного туризма (работы по созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъемников.

Как следует из условий выделения грантов, претендующие на них проекты должны быть актуальными и значимыми, способствовать росту турпотоков и расширению сезонности.

Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Кроме того, у него должен быть опыт реализации подобных проектов в прошлом.

Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских грантов. Сбор заявок продлится до 8 октября 2020 года.

Генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил в интервью СМИ, что постановление правительства об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета на грантовую поддержку вышло еще 7 декабря 2019 года.

Однако он согласен с теми экспертами, которые указывают, что времени на подготовку и сбор документов отведено недостаточно: «Нужно подготовить технико-экономическое обоснование проекта с расчетом всех затрат, бизнес-план с обоснованием эффективности и доходов, подтверждение софинансирования, справку из налоговой об отсутствии задолженности. Если проект связан с местными властями, то необходимо еще и подтверждение о поддержке проекта. Сделать эти документы за одну-две недели невозможно, потребуется минимум месяц.

Поэтому на субсидии выйдут те, кто следил за этим процессом. Они начинали готовить заявки еще весной.

Кроме того, следует учитывать, что это конкурс, и победят наиболее подготовленные и обоснованные проекты».

/TOURBUS.RU