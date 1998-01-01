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Шарджа вновь принимает иностранных туристов

Эмират снял все ограничения на въезд иностранцев при условии сдачи ими ПРЦ-теста

Эмират Шарджа полностью открыл границы для иностранных туристов, сообщает сегодня местная газета Khaleej Times.

"Шарджа сняла ограничения на въезд зарубежных туристов через любые пункты пропуска. Но есть требования: не более чем за 96 часов до поездки путешественники обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. По прибытии тест будет проведен повторно – до выяснения его результатов нужно соблюдать изоляцию", — пишет издание.

Карантин до получения результатов этого теста можно провести в гостинице. Если тест окажется положительным, путешественникам придется соблюдать 14-дневную изоляцию за свой счет. За нарушение карантинных мер грозят штрафы и суд.

Для въезда в Шарджу туристам также понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19. В самолете им предложат заполнить форму о состоянии здоровья. Как отмечает газета, власти эмирата будут пересматривать и обновлять действующие меры в зависимости от ситуации.

Напомним, что въезд российским туристам также ранее разрешил эмират Дубай, "Аэрофлот" и Emirates возобновили туда прямые рейсы 11 сентября. Пока обе авиакомпании выполняют по два рейса в неделю. Для въезда в Дубай действуют такие же правила, как и для Шарджи.

До закрытия авиасообщения из-за пандемии в Шарджу авиакомпания Air Arabia выполняла прямые рейсы из Москвы и Грозного.

Как сообщил нам ранее Сергей Канаев, директор по продажам и маркетингу в России, Украине, СНГ и государствах Балтии Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи, «все отели, пляжи и достопритмечательности Шарджи сейчас работают и принимают туристов. Среди открытых достопримечательностей - набережные Аль Касба и Аль Маджаз, остров Аль Нур, остров Флаг, исторический комплекс «Сердце Шарджи», археологический и экотуристический комплекс Млейха, и арт-центр Мэрайя.

В некоторых отелях сохраняется режим заполняемости на 50%, но уже не во всех. Разумеется, при этом номера и общественные пространства постоянно обрабатываются специальными средствами.

Единственное ограничение — пока что закрыт международный аэропорт Шарджи, но российские туристы могут легко добраться в эмират через Дубай».

Напомним, что Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен между тремя континентами и является единственным эмиратом, имеющим выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Арабский залив) побережья Аравийского полуострова.

В Шардже расположен Международный аэропорт, который соединяет её с более 280 направлениями по всему миру.

В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия. В 2015 году эмират получил престижное звание Столицы арабского туризма, а в 2019 году Международной столицы книги.

/TOURBUS.RU