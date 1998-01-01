|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 сентября
Шарджа вновь принимает иностранных туристов
Эмират снял все ограничения на въезд иностранцев при условии сдачи ими ПРЦ-теста
Эмират Шарджа полностью открыл границы для иностранных туристов, сообщает сегодня местная газета Khaleej Times.
"Шарджа сняла ограничения на въезд зарубежных туристов через любые пункты пропуска. Но есть требования: не более чем за 96 часов до поездки путешественники обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. По прибытии тест будет проведен повторно – до выяснения его результатов нужно соблюдать изоляцию", — пишет издание.
Карантин до получения результатов этого теста можно провести в гостинице. Если тест окажется положительным, путешественникам придется соблюдать 14-дневную изоляцию за свой счет. За нарушение карантинных мер грозят штрафы и суд.
Для въезда в Шарджу туристам также понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19. В самолете им предложат заполнить форму о состоянии здоровья. Как отмечает газета, власти эмирата будут пересматривать и обновлять действующие меры в зависимости от ситуации.
Напомним, что въезд российским туристам также ранее разрешил эмират Дубай, "Аэрофлот" и Emirates возобновили туда прямые рейсы 11 сентября. Пока обе авиакомпании выполняют по два рейса в неделю. Для въезда в Дубай действуют такие же правила, как и для Шарджи.
До закрытия авиасообщения из-за пандемии в Шарджу авиакомпания Air Arabia выполняла прямые рейсы из Москвы и Грозного.
Как сообщил нам ранее Сергей Канаев, директор по продажам и маркетингу в России, Украине, СНГ и государствах Балтии Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи, «все отели, пляжи и достопритмечательности Шарджи сейчас работают и принимают туристов. Среди открытых достопримечательностей - набережные Аль Касба и Аль Маджаз, остров Аль Нур, остров Флаг, исторический комплекс «Сердце Шарджи», археологический и экотуристический комплекс Млейха, и арт-центр Мэрайя.
В некоторых отелях сохраняется режим заполняемости на 50%, но уже не во всех. Разумеется, при этом номера и общественные пространства постоянно обрабатываются специальными средствами.
Единственное ограничение — пока что закрыт международный аэропорт Шарджи, но российские туристы могут легко добраться в эмират через Дубай».
Напомним, что Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен между тремя континентами и является единственным эмиратом, имеющим выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Арабский залив) побережья Аравийского полуострова.
В Шардже расположен Международный аэропорт, который соединяет её с более 280 направлениями по всему миру.
В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия. В 2015 году эмират получил престижное звание Столицы арабского туризма, а в 2019 году Международной столицы книги.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72